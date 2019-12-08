Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в Китае Российские шорт-трекисты Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Виктор Ан на дистанции 5000 метров показали результат 7 минут 5,316 секунды.

Загрузка... Второй стала сборная Венгрии (7.05,452), замкнули тройку лучших спортсмены из Южной Кореи (7.05,704). Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет в феврале в немецком Дрездене.