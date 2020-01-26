Елистратов завоевал бронзу чемпионата Европы на дистанции 1000 метров Российский шорт-трекист Семен Елистратов с результатом 1 минута 25,831 секунды занял третье место на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы в венгерском Дебрецене.

Победителем стал венгерский спортсмен Шаолинь Шандор Лю (1.25,636), второе место занял его соотечественник Шаоан Лю (1.25,667). Отметим, что Павел Ситников выбыл в полуфинале соревнований, а Александр Шульгинов завершил борьбу на стадии 1/4 финала.