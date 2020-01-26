Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате Европы, у российских женщин – бронза Соревнования прошли в венгерском Дебрецене.

На чемпионате Европы по шорт-треку мужская сборная России завоевала золотые медали в эстафете на дистанции 5000 метров.

В финальном забеге Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семен Елистратов показали второй результат (7 минут и 6,884), уступив первое место команде Венгрии. Однако после финиша организаторы соревнований приняли решение дисквалифицировать хозяев чемпионата Европы, и золотая медаль была присуждена российским спортсменам.

Серебро досталось команде Голландии (7:06,984), а бронза – сборной Италии (7:07,055).

Сегодня же женская сборная России в составе Екатерины Ефременковой, Екатерины Константиновой, Эмины Малагич и Софьи Просвирновой завоевала бронзовые награды по итогам эстафеты на 3000 метров.

Победа досталась сборной Голландии, прошедшей дистанцию финального забега за 4 минуты 12,877 секунды. Вторыми финишировали итальянки (4:13,022). Результат российской команды – 4 минуты и 25,577 секунды.