Елена Никитина: Навстречу шел Неймар, но я прошла мимо! - Советский спорт
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    • Скелетон14 декабря 2018 11:00Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Елена Никитина: Навстречу шел Неймар, но я прошла мимо!

    Российская скелетонистка Елена Никитина в минувшие выходные победила на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Нам понравилось! Мы сразу позвонили ей, и она рассказала много интересного, в частности, как встретилась с Неймаром и… прошла мимо.

    «ЛАТЫШСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ГОВОРИЛИ: «МЫ ЗА ВАС БОЛЕЕМ»

    – Успех в Сигулде принес вам 225 очков и лидерство в общем зачете Кубка мира. Это хороший задел для завоевания кубка?
    – Впереди еще семь этапов, поэтому о заделе говорить пока не приходится. У девочек все очень непредсказуемо. Трудно сказать, сколько нужно выиграть этапов или сколько раз попасть в призы. Нет какой-то четкой статистики.

    – Для вас это четвертая победа на этапах. Ставите цель – допустим, победить на десяти этапах?
    – За карьеру? Что вы, это очень мало! За сезон – другое дело, я вообще хочу всегда выигрывать, – смеется Елена.

    – Какая обстановка в мире скелетона? Не чувствуете косых взглядов, учитывая допинговые скандалы?
    – В пошлом году возможно и было что-то, хотя до меня никакие разговоры не доходили. Но сейчас ничего такого близко нет. Когда стало ясно, что я не выступлю на Олимпиаде в Пхенчхане, девчонки писали, что без меня им там будет скучно.

    – Ваши конкурентки канадка Элизабет Майер и немка Тина Херман поздравили вас с победой в Сигулде?
    – Конечно, после победы Элизабет обняла меня. Тина тоже тепло поздравила, да и другие девочки. Мы встретились в Сигулде после большого перерыва, были рады друг другу. На вечеринках, посвященных завершению этапа, всегда отлично общаемся.

    – После первого этапа пошли разговоры, что трасса в Сигулде для россиян домашняя. Преувеличение?
    – Нет, так и есть – чувствуем себя там, как дома. Работники трассы желали нам удачи и не только. Латышские болельщики подходил к зоне разминки, обнимали наших ребят, говорили: «Мы за вас болеем».

    – Удивительные истории вы рассказываете…
    – Да мы сами удивились, но это так.

    «ПРЕМИЙ У НАС НЕТ, ПОВЕСИЛИ МЕДАЛЬ – И СВОБОДЕН»

    – Какая премия полагается за победу на этапе Кубка мира?
    – Никакой. Это у биатлонистов, лыжников есть премии, у нас нет. Только когда подводят итоги в общем зачете, тогда международная федерация что-то платит.

    – В вашей копилке есть серебро и бронза чемпионата мира. Золота не хватает для полного комплекта.
    – Хочется, чтоб был полный комплект. Все призы и медали храню дома, на полках. Для золотой медали там место точно найдется.

    – За медали на первенстве мира тоже премий не платят?
    – Нет, медаль повесят, руку пожмут – и свободен. Соревнуемся на голом энтузиазме.

    – На энтузиазме даже на машину не заработаешь не то, что на квартиру.
    – На машину я заработала: за бронзу Олимпиады в Сочи подарили «Мерседес GLK». Я его продала и купила «Гелендваген».

    – На таких машинах ездят либо бизнесмены, либо другие серьезные люди…
    – …либо хоккеисты или футболисты, – смеется Елена.

    – Олимпийский «Мерседес» продали за достойные деньги?
    – Статус машины на цену никак не повлиял. Хотя в объявлении я это указала. Дали обычную рыночную цену.

    «РАВНОДУШНО ОТНОШУСЬ К СЕЛФИ СО ЗНАМЕНИТОСТЯМИ»

    – Вы несколько лет занимались футболом. После ЧМ-2018 популярность этого вида спорта в России зашкаливает. Не жалеете, что бросили?
    – Нет. Я быстро поняла, что мне больше подходят индивидуальные виды. Тяжело мне в команде находиться, тесно. Я привыкла выкладываться полностью. Как я могу заставить остальных игроков выкладываться на сто процентов? За свой результат привыкла отвечать сама.
    – Какие матчи удалось посетить во время ЧМ-2018?
    – Мы были на сборах, смотрели игры нашей сборной по телевизору.
    – Артем Дзюба стал любимцем всей России. Многое девушки хотели бы с ним сфотографироваться.
    – Я совершенно спокойно к этому отношусь – к селфи со знаменитостями, собиранию автографов. Мы же на сборе в Сочи жили в одной гостинице со сборной Бразилии. Там постоянно дежурили фанаты, видимо, за Неймаром охотились. Но секьюрити оберегали бразильцев, мы даже в ресторане с ними не пересекались. Только из окна видели, как они тренируются. Так все было организовано. Правда, однажды шли на тренировку, а бразильцы возвращались в гостиницу, и навстречу шел Неймар.
    – И вы не попытались с ним заговорить?
    – Не пыталась. Зачем? Говорю же, я спокойно отношусь к звездам. Они такие же спортсмены, просто вокруг них раздули большую шумиху.
    – На футбол выбираетесь?
    – Вообще не хожу. Какие-то значимые матчи по телевизору могу посмотреть. А так – я играть люблю, а не смотреть.

    «КОКОРИНА С МАМАЕВЫМ НЕ ЖАЛКО»

    – То есть «шведой» вырезать можете, или плассер метров на тридцать. Понимаете, о чем я говорю?
    – Конечно, о футбольных пасах. Мы на сборах часто в футбол играем с ребятами. Сколько забиваю? Нормально забиваю, но это мини-футбол.
    – Недавно в Париже красавица-футболистка из Норвегии Ада Хегерберг получила Золотой мяч. Вы бы на этой сцене тоже смотрелись весьма гармонично.
    – Думаю, если б сильно захотела, могла бы тоже быть там.
    – А представляете, какова аудитория трансляции? Скелетону об этом остается только мечтать.
    – Это так, но я ни о чем не жалею, я выбрала другой путь, и занимаюсь тем, чем хотела заниматься в своей жизни. Да и не думаю, что женский футбол настолько популярен. Имена сильнейших футболисток мира мало кто назовет.
    – Однако о заработках футболистов скелетонистам тоже остается мечтать…
    – Что о футболистах говорить, если мы можем мечтать о заработках биатлонистов или лыжников. Но мы не из-за денег занимаемся скелетоном. Когда стоишь на пьедестале и звучит гимн твоей страны, это тоже кое-что значит.
    – За историей Кокорина и Мамаева следили? Им продлили арест еще на два месяца. Жалко вам ребят?
    – Совсем не жалко. За свои поступки надо отвечать, и не важно – известный ты футболист или рядовой инженер.
    АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
    1. Месси или Роналду?
    – Месси. Он мне ближе по своим человеческим качествам. Роналду слишком себя любит.
    2. «Реал» или «Барселона»?
    – ЦСКА. Я выступаю за армейский клуб.
    3. Москва или Прага?
    – Однозначно Москва.
    4. Хаски или Oxxxymiron?
    – Мне их творчество совсем не близко. Из рэперов слушаю Басту.
    5. Монеточка или Гречка?
    – К обеим равнодушна. В моем плей-листе много чего – «Скорпионс», «Queen», «Ленинград», Баста и даже шансон. Но этих певиц нет.
    ЛИЧНОЕ ДЕЛО
    Елена НИКИТИНА
    Родилась 2 ноября 1992 в Москве.
    Бронзовый призер Олимпиады-2014. Двукратная чемпионка Европы (2013 и 2017). Победительница четырех этапов Кубка мира.
    #никитина елена
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