Скелетон 14 декабря 2018 14:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Третьяков стал победителем немецкого этапа Кубка мира по скелетону

В немецком Винтерберге стартовал второй этап Кубка мира по бобслею и скелетону.