Третьяков стал победителем немецкого этапа Кубка мира по скелетону

В немецком Винтерберге стартовал второй этап Кубка мира по бобслею и скелетону.
Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем немецкого этапа Кубка мира. Олимпийский чемпион опередил на 0,83 секунды немца Акселя Юнгка. Тройку лучших замкнул южнокорейский скелетонист Сунбин Юн.
Другие россияне расположились следующим образом: Никита Трегубов показал четвертое время, Владислав Марченков стал девятым.
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Второй этап
Скелетон, мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,07.
2. Аксель Юнгк (Германия) – 1.52,90.
3. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.52,91.
4. Никита Трегубов – 1.52,95…
9. Владислав Марченков (оба – Россия) – 1.53,87.