Скелетон 18 января 2019 14:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Третьяков выиграл бронзу чемпионата Европы по скелетону

В рамках четвертого этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия) проходит чемпионат Европы по скелетону.