Третьяков выиграл бронзу чемпионата Европы по скелетону

В рамках четвертого этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия) проходит чемпионат Европы по скелетону.
Олимпийский чемпион 2014 года, российский скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Победителем этапа Кубка мира и обладателем золотой медали чемпионата Европы стал латвиец Мартинс Дукурс. Второе место на европейском первенстве занял немец Аксель Юнгк.
Инсбрук, Австрия
Кубок мира по скелетону
Мужчины, четвертый этап
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17.
2. Юн Сунбин (Республика Корея) — +0,28.
3. Аксель Юнгк (Германия) — +0,29.
4. Александр Третьяков (Россия) — +0,37…
8. Владислав Марченков (Россия) — +1,35.
9. Никита Трегубов (Россия) — +1,37.
Чемпионат Европы по скелетону, мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17.
2. Аксель Юнгк (Германия) — +0,29.
3. Александр Третьяков (Россия) — +0,37…
7. Владислав Марченков (Россия) — +1,35.
8. Никита Трегубов (Россия) — +1,37.