Третьяков и Трегубов стали призерами швейцарского этапа Кубка мира - Советский спорт
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Скелетон25 января 2019 14:27Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Третьяков и Трегубов стали призерами швейцарского этапа Кубка мира

В Санкт-Морице (Швейцария) стартовал шестой этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

В соревнованиях скелетонистов два российских спортсмена стали призерами. Александр Третьяков занял второе место по сумме двух попыток, а Никита Трегубов стал третьим.

Победу одержал южнокорейский скелетонист Сунбин Юн.

Санкт-Мориц, Швейцарии
Скелетон
Кубок мира, шестой этап
Мужчины

1. Сунбин Юн (Южная Корея) – 2.15,96.
2. Александр Третьяков – 2.16,16.
3. Никита Трегубов – 2.16,23…
17. Артем Дроздов (все – Россия) – 2.18,51.

#третьяков александр#трегубов никита#Кубок мира по скелетону#юн сунбин
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