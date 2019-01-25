Скелетон 25 января 2019 14:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Третьяков и Трегубов стали призерами швейцарского этапа Кубка мира

В Санкт-Морице (Швейцария) стартовал шестой этап Кубка мира по бобслею и скелетону.