Третьяков и Трегубов стали призерами швейцарского этапа Кубка мира

В Санкт-Морице (Швейцария) стартовал шестой этап Кубка мира по бобслею и скелетону.
В соревнованиях скелетонистов два российских спортсмена стали призерами. Александр Третьяков занял второе место по сумме двух попыток, а Никита Трегубов стал третьим.
Победу одержал южнокорейский скелетонист Сунбин Юн.
Санкт-Мориц, Швейцарии
Скелетон
Кубок мира, шестой этап
Мужчины
1. Сунбин Юн (Южная Корея) – 2.15,96.
2. Александр Третьяков – 2.16,16.
3. Никита Трегубов – 2.16,23…
17. Артем Дроздов (все – Россия) – 2.18,51.