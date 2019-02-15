Елена Никитина: Двухнедельный перерыв между этапами пошел мне на пользу - Советский спорт
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Скелетон15 февраля 2019 20:11Источник: ТАСС

Елена Никитина: Двухнедельный перерыв между этапами пошел мне на пользу

Российская скелетонистка Елена Никитина прокомментировала победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

- Я очень рада сегодняшнему успеху, потому что трасса в Лейк-Плэсиде очень сложная для меня, мне не очень нравится здесь кататься, потому что трясет, а я не очень хорошо себя чувствую в таких условиях. Я не ожидала от себя, что здесь выиграю.

Двухнедельный перерыв между этапами пошел мне на пользу, мы поехали домой, голова отдохнула, потом потренировались. Это был хороший задел на чемпионат мира, сейчас меня будет ждать этап Кубка мира в Калгари, где я тоже настроена показать высокий результат, - приводит слова Никитиной ТАСС.

Напомним, что Никитина разделила первое место на этапе Кубка мира с немкой Жаклин Леллинг. По сумме двух попыток спортсменки показали результат 1 минута 50,59 секунды.

#никитина елена#Кубок мира по скелетону
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