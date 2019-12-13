Никитина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в США - Советский спорт
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13 декабря 2019 20:51Скелетон

Никитина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в США

Российская скелетонистка Елена Никитина победила на этапе Кубка мира, показав по сумме двух попыток время 1 минута 49,93 секунды.

Второй стала немка Жаклин Леллинг (отставание - 1,12 секунды), тройку призеров замкнула Жанин Флок (+1,18) из Австрии.

Добавим, что Алина Тарарыченкова (+2,29) заняла 14-е место, а Юлия Канакина (+2,38) стала 15-й.

Отметим, что после двух этапов в общем зачете Кубка мира лидирует Леллинг (435 очков), второе место занимает Флок (410), замыкает тройку лучших – Никитина (409).

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