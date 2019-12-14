Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в США - Советский спорт
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14 декабря 2019 01:34Скелетон

Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в США

Российский скелетонист Александр Третьяков по сумме двух попыток показал результат 1 минута 46,55 секунды.

Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,04 секунды), тройку лучших замкнул немец Феликс Кайзингер (+0,42).

Добавим, что Никита Трегубов (+0,58) занял седьмое место, Евгений Рукосуев (+1,43) стал 16-м.

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