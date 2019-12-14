Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по скелетону в США Российский скелетонист Александр Третьяков по сумме двух попыток показал результат 1 минута 46,55 секунды.

Новости СМИ2 Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,04 секунды), тройку лучших замкнул немец Феликс Кайзингер (+0,42). Добавим, что Никита Трегубов (+0,58) занял седьмое место, Евгений Рукосуев (+1,43) стал 16-м.