Девушка дня. Татьяна Кудашова

Сегодня отмечает день рождения один из лидеров сборной России по тхэквондо Татьяна Кудашова.
К 23 годам у самой улыбчивой тхэквондистки планеты два серебра чемпионата мира, четыре золота чемпионата Европы, множество медалей Гран-при и завоеванная путевка на Олимпийские игры в Токио.
ФОТО: https://www.instagram.com/tanuha_kudash/
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