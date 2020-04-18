Девушка дня. Татьяна Кудашова

Сегодня отмечает день рождения один из лидеров сборной России по тхэквондо Татьяна Кудашова.

К 23 годам у самой улыбчивой тхэквондистки планеты два серебра чемпионата мира, четыре золота чемпионата Европы, множество медалей Гран-при и завоеванная путевка на Олимпийские игры в Токио.

ФОТО: https://www.instagram.com/tanuha_kudash/