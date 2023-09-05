«Тебе должно быть стыдно». Медведев мощно ответил на провокацию иностранного журналиста

Даниил Медведев, выступающий сейчас на Открытом чемпионате США, славится своей эмоциональностью. Россиянин плакал на пресс-конференции, ругался с трибунами и не раз в порыве гнева ломал ракетки. Бывали у нашей звезды тенниса и конфликты с журналистами.

Один из самых ярких случился в 2021 году.

УСПЕШНЫЙ ТУРНИР

Теннисные соревнования на Олимпиаде в Токио получились для российских спортсменов крайне удачными. Команда Олимпийского комитета России (ОКР) забрала три медали: золото и серебро в смешанных парах, а также серебро в мужском одиночном турнире. В общем зачете именно россияне стали первыми. Второе место поделили между собой Хорватия, Чехия и Швейцария (по две медали), третьими стали немцы, заработавшие одно золото усилиями Александра Зверева.

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Медведев к успехам сборной России на Олимпиаде отношения, увы, не имел. В мужском одиночном разряде наш теннисист вылетел в четвертьфинале, уступив испанцу Пабло Карреньо-Бусте в двух сетах (2:6, 6:7 (5:7)). К слову, в полуфинале за Даниила отомстил Карен Хачанов: российский спортсмен не оставил сопернику никаких шансов - 6:3, 6:3. К сожалению, в финале Хачанов был уже не столь удачлив, уступив Звереву.

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Медведев же запомнился не столько игрой, сколько скандальным эпизодом в микст-зоне. После одного из матчей Даниил буквально обрушился на иностранного журналиста.

«КЛЕЙМО ОБМАНЩИКОВ»

В 1/8 финала одиночных соревнований Медведев встречался с итальянцем Фабио Фоньини. Победы удалось добиться в тех сетах - 6:2, 3:6, 6:2. После матча Даниил традиционно проходил через микст-зону, где один из иностранных журналистов зацепил его провокационным вопросом. Репортер спросил, как теннисист относится к тому, что российские спортсмены несут на себе «клеймо обманщиков» после допинговых скандалов.

— Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне, никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы, - цитировал Медведева «Спорт-Экспресс».

Иностранным провокатором оказался чилийский корреспондент Себастьян Намиас. Журналист признался, что не понял, почему Медведев отреагировал столь резко.

— Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса, - рассказал Намиас «Спорт-Экспрессу».

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Репортер также добавил, что считает Медведева «хорошим и воспитанным парнем». В России чилийца, однако, подвергли жесткой критике, если не сказать хейту. Наиболее категорично высказался комментатор Дмитрий Губерниев, который в своем Telegram-канале написал: «Чилийский журналист - мерзавец и негодяй». Поддержали Медведева и коллеги по цеху.

- Даня правильно отреагировал. Неправильно задавать такие некорректные вопросы, провокационные, тем более, как Даниил сказал, еще и с наездом. Так что он сделал все верно, - сказала журналистам российская теннисистка Вероника Кудерметова.

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В Международном олимпийском комитете (МОК), куда сразу же после инцидента обратились из ОКР, постарались дистанцироваться от произошедшего.

- Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности, - заявили в организации.

Историю так и замяли - и ничего удивительного в этом нет. В конце концов, правда здесь у каждого своя, а от ассоциаций с допингом российским спортсменам не избавиться ещё много лет.