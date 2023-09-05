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«Тебе должно быть стыдно». Медведев мощно ответил на провокацию иностранного журналиста

Российский теннисист не стал сдерживать эмоции.
«Тебе должно быть стыдно». Медведев мощно ответил на провокацию иностранного журналиста
05 сентября 2023 00:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

Даниил Медведев, выступающий сейчас на Открытом чемпионате США, славится своей эмоциональностью. Россиянин плакал на пресс-конференции, ругался с трибунами и не раз в порыве гнева ломал ракетки. Бывали у нашей звезды тенниса и конфликты с журналистами.

Один из самых ярких случился в 2021 году.

УСПЕШНЫЙ ТУРНИР

Теннисные соревнования на Олимпиаде в Токио получились для российских спортсменов крайне удачными. Команда Олимпийского комитета России (ОКР) забрала три медали: золото и серебро в смешанных парах, а также серебро в мужском одиночном турнире. В общем зачете именно россияне стали первыми. Второе место поделили между собой Хорватия, Чехия и Швейцария (по две медали), третьими стали немцы, заработавшие одно золото усилиями Александра Зверева.

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Медведев к успехам сборной России на Олимпиаде отношения, увы, не имел. В мужском одиночном разряде наш теннисист вылетел в четвертьфинале, уступив испанцу Пабло Карреньо-Бусте в двух сетах (2:6, 6:7 (5:7)). К слову, в полуфинале за Даниила отомстил Карен Хачанов: российский спортсмен не оставил сопернику никаких шансов - 6:3, 6:3. К сожалению, в финале Хачанов был уже не столь удачлив, уступив Звереву.

Getty Images

Медведев же запомнился не столько игрой, сколько скандальным эпизодом в микст-зоне. После одного из матчей Даниил буквально обрушился на иностранного журналиста.

«КЛЕЙМО ОБМАНЩИКОВ»

В 1/8 финала одиночных соревнований Медведев встречался с итальянцем Фабио Фоньини. Победы удалось добиться в тех сетах - 6:2, 3:6, 6:2. После матча Даниил традиционно проходил через микст-зону, где один из иностранных журналистов зацепил его провокационным вопросом. Репортер спросил, как теннисист относится к тому, что российские спортсмены несут на себе «клеймо обманщиков» после допинговых скандалов.

— Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне, никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы, - цитировал Медведева «Спорт-Экспресс».

Иностранным провокатором оказался чилийский корреспондент Себастьян Намиас. Журналист признался, что не понял, почему Медведев отреагировал столь резко.

— Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса, - рассказал Намиас «Спорт-Экспрессу».

Getty Images

Репортер также добавил, что считает Медведева «хорошим и воспитанным парнем». В России чилийца, однако, подвергли жесткой критике, если не сказать хейту. Наиболее категорично высказался комментатор Дмитрий Губерниев, который в своем Telegram-канале написал: «Чилийский журналист - мерзавец и негодяй». Поддержали Медведева и коллеги по цеху.

- Даня правильно отреагировал. Неправильно задавать такие некорректные вопросы, провокационные, тем более, как Даниил сказал, еще и с наездом. Так что он сделал все верно, - сказала журналистам российская теннисистка Вероника Кудерметова.

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В Международном олимпийском комитете (МОК), куда сразу же после инцидента обратились из ОКР, постарались дистанцироваться от произошедшего.

- Мы считаем, что и спортсмены, и представители средств массовой информации имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности, - заявили в организации.

Историю так и замяли - и ничего удивительного в этом нет. В конце концов, правда здесь у каждого своя, а от ассоциаций с допингом российским спортсменам не избавиться ещё много лет.

источник: «Советский спорт»
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