Американскую звезду тенниса стошнило прямо на корте. Жёсткие кадры с US Open

На Открытый чемпионат США 1996 года американец Пит Сампрас ехал в статусе действующего обладателя трофея. Защитить титул удалось, но ценой огромных усилий. В одном из матчей Сампрас был в настолько ужасном состоянии, что даже не смог сдержать рвоту.

Но всё равно умудрился победить!

ТРАГЕДИЯ ЧЕМПИОНА

К 1996 году Сампрас был, вне всяких сомнений, лучшим теннисистом мира и семикратным победителем турниров «Большого шлема». За год перед этим Пит взял и US Open, и Уимблдон. Тем не менее чемпион был далеко не в лучшем психологическом состоянии. Двумя месяцами ранее он потерял тренера и лучшего друга Тима Гулликсона, который скончался от рака. Новый тренер американца Пол Аннакон признавался, что за последние 18 месяцев теннисист изрядно вымотался.

В четвертьфинале турнира Сампрасу, впрочем, достался соперник, который не казался слишком уж опасным. Находившийся тогда на 31-й строчке рейтинга АТР испанец Алекс Корретха должен был стать просто рядовым препятствием на пути к титулу. Однако уже перед матчем стало очевидно, что Пит чувствует себя неважно.

— Победитель US Open шатался по корту, как медведь, насильно выведенный из спячки, — написала тогда газета The New York Times.

Сампраса беспокоили недомогание и проблемы с желудком. Но он всё равно решил играть, показав поистине чемпионский характер.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОБЕДА

Корретха решил заставить Сампраса играть на длинных мячах, чтобы измотать его. Этот стиль, применяемый зачастую на грунтовом покрытии, был для американца самым ненавистным: неспроста за всю карьеру Пит ни разу даже не выходил в финал «Ролан Гаррос».

Сампрас с трудом взял первый сет, затем два раза подряд уступал, а после этого вновь вырвал два сета, причем последний, пятый, получился крайне драматичным. Уже во время тай-брейка американца стошнило на глазах у всех собравшихся. Он передвигался словно на ватных ногах и периодически использовал ракетку как трость для опоры. Всему виной было полное обезвоживание организма.

— Помню, у меня возникла мысль: «Господи, меня же сейчас вырвет перед всем миром!» — вспоминал впоследствии Сампрас, его слова приводит портал We Are Tennis.

В итоге Питу удалось на голом характере вырвать победу в сложнейшем матче, который продолжался четыре часа и девять минут. Корретха бессильно упал на покрытие, понимая, что упустил победу, которая могла ввести его в круг великих.

— Я не могу думать ни о чём, не мог пошевелиться. Думаю, мне стоит порадоваться, ведь я почти выбил первую ракетку мира. С другой стороны, невозможно бороться с разочарованием от этой концовки, — говорил после игры испанец.

Сампрас покинул арену в сопровождении врачей. Ему поставили капельницу, чтобы восполнить потерю жидкости. Для американца это был очень эмоциональный момент.

- Он буквально упал в мои объятия после игры. Мы оба плакали. Он сказал: «Эта победа для Тима», — рассказывала тогдашняя девушка Сампраса Делайна Мулкахи.

На том US Open Сампрас всё-таки победил. После этого в его карьере было ещё шесть титулов «Большого шлема», последним из которых стал как раз Открытый чемпионат США в 2002-м.