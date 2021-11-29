Зимняя Универсиада-2021 в Швейцарии отменена по причине появления нового штамма коронавируса

Зимняя Универсиада 2021 года, которая должна была пройти в швейцарском городе Люцерн с 11 по 21 декабря, не состоится в назначенные сроки.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Международной федерации университетского спорта (FISU), соревнования были отменены из-за появления нового штамма коронавируса, а именно «омикрона».

– Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться, – говорится в сообщении FISU.