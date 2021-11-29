Министр спорта РФ поддержал решение отменить зимнюю Универсиаду

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поддержал решение Международной федерации студенческого спорта отменить зимнюю Универсиаду 2021 года.

Напомним, что соревнования были отменены из-за появления нового штамма коронавируса, а именно «омикрона».

«Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов Всемирной зимней универсиады отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне. Очень жаль, что Универсиада отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности – гораздо важнее в сложившейся ситуации», - говорится в заявлении Матыцина, опубликованном пресс-службой Министерства спорта.

Добавим, что Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря в швейцарском городе Люцерн.