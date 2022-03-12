FISU запретила российским спортсменам участвовать в летней Универсиаде-2022

Международная федерация университетского спорта запретила атлетам из России участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз FISU, решение об отстранении также касается белорусских спортсменов.
Летняя Универсиада-2022 продет в китайском городе Чэнду с 26 июня по 7 июля.
Ранее МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов ко всем турнирам
Пока не принято решений относительно проведения Универсиады в Екатеринбурге, которая должна пройти в 2023 году.