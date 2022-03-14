Россию и Белоруссию отстранили от участия в летней Универсиаде-2022

В сообщении на сайте FISU говорится, что руководящий комитет FISU выражает сожаление по поводу ситуации на Украине и подтверждает, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят летнюю Универсиаду, которая пройдет в Чэнду с 26 июня по 7 июля.

Ранее также отменили два чемпионата мира FISU среди студентов в России и чемпионат мира среди студентов в Белоруссии, запланированные на 2022-й. Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на этот год, не будут проводится в России.