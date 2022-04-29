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Винер-Усманова считает, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2024 года

Ранее Россия была лишена права проведения летней Универсиады-2023.
29 апреля 2022 12:31
автор: Владислав Корегин

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на появившуюся новость о том, что Екатеринбург не сможет принять летнюю Универсиаду 2023 года.

Напомним, что сегодня, 29 апреля, FISU после заседания Исполнительного комитета организации объявила об отмене соревнований на территории России.

– Думаю, следующим номером этой программы будет отстранение от Олимпиады. Это все было бы смешно, если бы не так печально, но этот кукольный театр продолжается, – цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Добавим, что летние Олимпийские игры состоятся в 2024 году во Франции. Столицей соревнований станет Париж.

источник: ТАСС
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