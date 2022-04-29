Гендиректор «Универсиады-2023» заявил, что мероприятие осталось за Екатеринбургом

Генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов заявил, что FISU не отбирала спортивное событие у Екатеринбурга.

Ранее Международная федерация студенческого спорта объявила, что права города были приостановлены.

«Мы не говорим об отмене соревнований. Исполком FISU уведомила нас, что Игры отложены. Новые даты станут известны позднее»- приводит слова Чернова официальный сайт Универсиады в Екатеринбурге.

Добавим, что российские города дважды в своей истории принимали летнюю Универсиаду, в 1973 году студенческие соревнования проходили в Москве, а в 2013 г. - в Казани.

Ранее планировалась, что Универсиада в Екатеринбурге пройдет в августе.