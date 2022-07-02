Отстранение российских студентов продлили до конца 2022 года

Международная Федерация университетского спорта (FISU) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение было принято исполкомом путем голосования. Также отмечается, что возможность участия россиян и белорусов в соревнованиях в 2023 году будет рассмотрена в октябре.

Напомним, ранее FISU также заявило о приостановке права Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.

Исполком федерации собрался впервые с 2020 года.