Губернатор Свердловской области отменил указ о проведении Универсиады-2023

Екатеринбург не примет летнюю Универсиаду 2023 года.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил признать утратившим силу указ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге». Соответствующее решение, оформленное в виде указа, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Ранее генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов заявлял, что соревнования были перенесены, а не отменены.
Добавим, что FISU отстранила российских и белорусских спортсменов от всех мероприятий под эгидой федерации.