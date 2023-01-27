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Губернатор Свердловской области отменил указ о проведении Универсиады-2023

Спортивное событие должно было пройти в Екатеринбурге.
27 января 2023 09:49
автор: Максим Скороходов

Екатеринбург не примет летнюю Универсиаду 2023 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил признать утратившим силу указ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге». Соответствующее решение, оформленное в виде указа, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Ранее генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов заявлял, что соревнования были перенесены, а не отменены.

Добавим, что FISU отстранила российских и белорусских спортсменов от всех мероприятий под эгидой федерации.

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