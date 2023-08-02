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Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта

Мероприятие пройдет в 2023 году в Екатеринбурге.
Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта
02 августа 2023 14:31
автор: Максим Скороходов
автор фото: Пресс-служба МФУС-2023

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная Международному фестивалю университетского спорта 2023 года (МФУС-2023).

В ней приняли участие:

- первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров;
- министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт;
- руководитель дирекции Фестиваля Александр Чернов;
- президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

На пресс-конференции презентовали экипировки персонала МФУС-2023 и медали соревнований, объявили, что в МФУС-2023 примут участие спортсмены-студенты из стран БРИКС, ШОС и СНГ (Аргентины, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Гватемала, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Мексики, Нигерии, Пакистана, России, Сербии, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки, Эквадора.). Также обсудили финальный этап подготовки к Фестивалю.

МФУС-2023 пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

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