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В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой марки в честь МФУС-2023

Дирекция Фестиваля и Почта России торжественно ввели в почтовое обращение марку, посвящённую приближающимся соревнованиям.
В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой марки в честь МФУС-2023
08 августа 2023 14:07
автор: Сергей Иванов
автор фото: ekat2023.com

Церемония гашения прошла 8 августа во Дворце водных видов спорта. Именно этот объект, построенный специально к проведению Международного фестиваля университетского спорта, изображён на марке.

В торжественной церемонии приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, операционный руководитель Дирекции Фестиваля Анна Байчибаева, заместитель министра связи, цифровизации и информационных технологий Свердловской области Роман Маточкин, заместитель главы города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на короткой воде Юрий Прилуков и директор Макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселёв.

— Международный фестиваль университетского спорта — историческое событие. Впервые в Екатеринбурге проводится такое масштабное мультиспортивное мероприятие. Событие важное для города, для области, для студенческого спорта. Мы готовы к нему. Готовы и объекты. Дворец водных видов спорта, изображённый на марке, соответствует самым высоким международным требованиям, — рассказал на торжественной церемонии гашения министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Источник фото: ekat2023.com

— Конечно, выбор объекта на марке не случаен. Мы искренне гордимся Дворцом водных видов спорта. Это уникальный объект для России и один из лучших в мире. Мы очень надеемся, что марка будет небольшой, но важной частичкой памяти, которую гости Международного фестиваля университетского спорта увезут с собой из Екатеринбурга, — отметила операционный руководитель Дирекции Фестиваля Анна Байчибаева.

Гости поставили на конвертах первого дня свои автографы и провели спецгашение марки штемпелем. Экземпляр памятного конверта был торжественно передан директору Дворца водных видов спорта Николаю Гарбузову и начальнику управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Людмиле Фитиной.

Источник фото: ekat2023.com

Напомним, приобрести уникальную марку, посвящённую Фестивалю, и поставить оттиск все желающие смогут 8 августа в центральном почтовом отделении Екатеринбурга по адресу: проспект Ленина, дом 39 (620000). Чтобы самостоятельно изготовить коллекционный филателистический сувенир, необходимо на конверт первого дня наклеить марку и поставить на ней оттиск почтового штемпеля, который будет действовать только в этот день, а позже будет уничтожен.

Источник фото: ekat2023.com

Справка:

Тираж марок Международного фестиваля университетского спорта составил 88 000 экземпляров. Дополнительно также изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Екатеринбурга и Москвы, а также картмаксимум, художественная обложка, а внутри — почтовая марка, виньетка.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдёт в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. На шести спортивных аренах будет разыграно 197 комплектов медалей.

источник: «Советский спорт»
Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта
Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта
Мероприятие пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге.
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