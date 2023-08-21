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Путин назвал Международный фестиваль университетского спорта уникальным явлением

Новый турнир для спортсменов.
21 августа 2023 13:51
автор: Максим Скороходов

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в связи с открытием Международного фестиваля университетского спорта (МФУС).

МФУС-2023 начался 20 августа в Екатеринбурге.

«Ваш фестиваль — новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания. Символично, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург — город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России. Организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся», - говорится в телеграмме Президента России, опубликованной на сайте Кремля.

МФУС-2023 завершится 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

В турнире примут участие спортсмены-студенты из стран БРИКС, ШОС и СНГ (Аргентины, Армении, Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Гватемала, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Мексики, Нигерии, Пакистана, России, Сербии, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки, Эквадора).

До введения санкций Екатеринбург должен был принять Универсиаду.

источник: Официальный сайт Президента России
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