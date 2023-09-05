Покровская – о решении World Aquatics: мы выигрывали последние шесть Олимпиад. Нас боятся

Условия, которые World Aquatics выдвинули россиянам говорят о том, что нас боятся, заявила в беседе с корреспондентом «Советского спорта» главный тренер национальной команды по синхронному плавания Татьяна Покровская.

«Мы отстранены от участия на Олимпиаде, нас нет. Нас вроде как наказали за то, что мы выигрывали последние шесть Олимпийских игр. Нас боятся. Русского синхронного плавания не будет на этих соревнованиях, потому что, видите ли, даже наш дуэт считается группой, а там только индивидуальные. Нельзя говорить, что они специально выдвинули такие условия, чтобы удержать лучшую сборную, нет. Мы можем только догадываться, на чём было основано такое решение. Мы получили факты, очень огорчены, конечно, вроде бы как-то сразу ни с того, ни с сего отстранены. Мы тренируемся, продолжаем, будем принимать участие и в Играх дружбы, и в Играх БРИКС. Мы все как всегда честно работаем и полны сил», – сказала Покровская.

Согласно решению World Aquatics, российские спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один атлет из страны. Кроме того, спортсмены не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.

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