ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Покровская – о решении World Aquatics: мы выигрывали последние шесть Олимпиад. Нас боятся

Татьяна Покровская отметила, что сборная продолжит тренироваться и готовиться к Играм дружбы и к Играм БРИКС.
05 сентября 2023 10:59
автор: Элина Бурина

Условия, которые World Aquatics выдвинули россиянам говорят о том, что нас боятся, заявила в беседе с корреспондентом «Советского спорта» главный тренер национальной команды по синхронному плавания Татьяна Покровская.

«Мы отстранены от участия на Олимпиаде, нас нет. Нас вроде как наказали за то, что мы выигрывали последние шесть Олимпийских игр. Нас боятся. Русского синхронного плавания не будет на этих соревнованиях, потому что, видите ли, даже наш дуэт считается группой, а там только индивидуальные. Нельзя говорить, что они специально выдвинули такие условия, чтобы удержать лучшую сборную, нет. Мы можем только догадываться, на чём было основано такое решение. Мы получили факты, очень огорчены, конечно, вроде бы как-то сразу ни с того, ни с сего отстранены. Мы тренируемся, продолжаем, будем принимать участие и в Играх дружбы, и в Играх БРИКС. Мы все как всегда честно работаем и полны сил», – сказала Покровская.

Согласно решению World Aquatics, российские спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один атлет из страны. Кроме того, спортсмены не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пустят через чёрный ход. Российским пловцам выставили унизительные условия

источник: «Советский спорт»
Путин назвал Международный фестиваль университетского спорта уникальным явлением
Новый турнир для спортсменов.
21.08.2023 13:51
Универсиада
автор: Максим Скороходов
В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой марки в честь МФУС-2023
В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой марки в честь МФУС-2023
Дирекция Фестиваля и Почта России торжественно ввели в почтовое обращение марку, посвящённую приближающимся соревнованиям.
08.08.2023 14:07
Универсиада
автор: Сергей Иванов
Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта
Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта
Мероприятие пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге.
02.08.2023 14:31
Универсиада
автор: Максим Скороходов
Губернатор Свердловской области отменил указ о проведении Универсиады-2023
Спортивное событие должно было пройти в Екатеринбурге.
27.01.2023 09:49
Универсиада
автор: Максим Скороходов
Отстранение российских студентов продлили до конца 2022 года
Ранее у России забрали Универсиаду-2023.
02.07.2022 18:46
Универсиада
автор: Александр Шульгин
Гендиректор «Универсиады-2023» заявил, что мероприятие осталось за Екатеринбургом
Гендиректор «Универсиады-2023» заявил, что мероприятие осталось за Екатеринбургом
Произошел лишь перенос события.
29.04.2022 14:27
Универсиада
автор: Максим Скороходов
Винер-Усманова считает, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2024 года
Ранее Россия была лишена права проведения летней Универсиады-2023.
29.04.2022 12:31
Универсиада
автор: Владислав Корегин
Универсиада-2023 не пройдет в Екатеринбурге
Универсиада-2023 не пройдет в Екатеринбурге
FISU отстранила российских и белорусских спортсменов.
29.04.2022 10:35
Универсиада
автор: Максим Скороходов
Россию и Белоруссию отстранили от участия в летней Универсиаде-2022
Россию и Белоруссию отстранили от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) из-за ситуации на Украине.
14.03.2022 17:19
Универсиада
автор: Юрий Волохов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.