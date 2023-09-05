ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Госдуме отреагировали на заявление Томаса Баха: после этих слов он должен сложить свои полномочия

Функционер считает, что будущее спорта напрямую зависит от политики.
05 сентября 2023 13:43
автор: Элина Бурина

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отреагировал на заявление президента МОК Томаса Баха.

Последний ранее сообщил, что будущее мирового спорта оказалось в руках политиков. По словам функционера, для разрешения ситуации вокруг России и Украины, международным федерациям придется идти на тесный контакт с руководством своих стран.

«Очень обидно, что сам великий президент великого МОК заявляет такие вещи. Слышать это от него просто удивительно. Действительно, сейчас спорт очень близок к политическим баталиям. Для этого и нужно руководство олимпийского комитета, исполком и президент, чтобы сделать всё для того, чтобы спорт был самодостаточной, независимой, общественной организацией во всех её проявлениях, чтобы власть имущие не могли как-то воздействовать на олимпийское движение. Очень странно это слышать от МОК и его вождя, такие вещи недопустимы. Думаю, после этих слов Бах должен сложить свои полномочия», – заявил Свищев «Советскому спорту».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Журова: Бах понимает, что необходимо договориться, иначе спорт станет заложником политики

источник: «Советский спорт»
Призёр Игр назвал решение World Aquatics попыткой изолировать лучшую сборную мира
Евгений Коротышкин отметил, что ни в одной стране мира нет такой сильной команды по синхронному плаванию, как в России.
05.09.2023 11:47
Универсиада
автор: Никита Плохих
Покровская – о решении World Aquatics: мы выигрывали последние шесть Олимпиад. Нас боятся
Покровская – о решении World Aquatics: мы выигрывали последние шесть Олимпиад. Нас боятся
Главный тренер сборной России выдвинула свою версию случившегося.
05.09.2023 10:59
Универсиада
автор: Элина Бурина
Путин назвал Международный фестиваль университетского спорта уникальным явлением
Новый турнир для спортсменов.
21.08.2023 13:51
Универсиада
автор: Максим Скороходов
В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой марки в честь МФУС-2023
В Екатеринбурге прошла церемония гашения почтовой марки в честь МФУС-2023
Дирекция Фестиваля и Почта России торжественно ввели в почтовое обращение марку, посвящённую приближающимся соревнованиям.
08.08.2023 14:07
Универсиада
автор: Сергей Иванов
Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта
Атлеты из стран БРИКС, ШОС и СНГ приедут на Международный фестиваль университетского спорта
Мероприятие пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге.
02.08.2023 14:31
Универсиада
автор: Максим Скороходов
Губернатор Свердловской области отменил указ о проведении Универсиады-2023
Спортивное событие должно было пройти в Екатеринбурге.
27.01.2023 09:49
Универсиада
автор: Максим Скороходов
Отстранение российских студентов продлили до конца 2022 года
Ранее у России забрали Универсиаду-2023.
02.07.2022 18:46
Универсиада
автор: Александр Шульгин
Гендиректор «Универсиады-2023» заявил, что мероприятие осталось за Екатеринбургом
Гендиректор «Универсиады-2023» заявил, что мероприятие осталось за Екатеринбургом
Произошел лишь перенос события.
29.04.2022 14:27
Универсиада
автор: Максим Скороходов
Винер-Усманова считает, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2024 года
Ранее Россия была лишена права проведения летней Универсиады-2023.
29.04.2022 12:31
Универсиада
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.