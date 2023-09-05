В Госдуме отреагировали на заявление Томаса Баха: после этих слов он должен сложить свои полномочия

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отреагировал на заявление президента МОК Томаса Баха.

Последний ранее сообщил, что будущее мирового спорта оказалось в руках политиков. По словам функционера, для разрешения ситуации вокруг России и Украины, международным федерациям придется идти на тесный контакт с руководством своих стран.

«Очень обидно, что сам великий президент великого МОК заявляет такие вещи. Слышать это от него просто удивительно. Действительно, сейчас спорт очень близок к политическим баталиям. Для этого и нужно руководство олимпийского комитета, исполком и президент, чтобы сделать всё для того, чтобы спорт был самодостаточной, независимой, общественной организацией во всех её проявлениях, чтобы власть имущие не могли как-то воздействовать на олимпийское движение. Очень странно это слышать от МОК и его вождя, такие вещи недопустимы. Думаю, после этих слов Бах должен сложить свои полномочия», – заявил Свищев «Советскому спорту».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Журова: Бах понимает, что необходимо договориться, иначе спорт станет заложником политики