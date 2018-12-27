Павел Колобков: Подготовка к Универсиаде в Красноярске входит в решающую стадию - Советский спорт
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Универсиада27 декабря 2018 20:55Источник: «Р-Спорт»

Павел Колобков: Подготовка к Универсиаде в Красноярске входит в решающую стадию

Министр спорта РФ Павел Колобков – о подготовке к зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске.

«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию. На объектах Универсиады успешно проводятся тестовые мероприятия: недавно прошел Кубок России по керлингу среди женских команд, в январе состоятся соревнования по фристайлу и сноуборду», – приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

#Зимняя Универсиада-2019#колобков павел анатольевич
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