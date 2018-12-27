Павел Колобков: Подготовка к Универсиаде в Красноярске входит в решающую стадию

Универсиада 27 декабря 2018 20:55 Источник: «Р-Спорт»

Министр спорта РФ Павел Колобков – о подготовке к зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске.

«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию. На объектах Универсиады успешно проводятся тестовые мероприятия: недавно прошел Кубок России по керлингу среди женских команд, в январе состоятся соревнования по фристайлу и сноуборду», – приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.