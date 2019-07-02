Екатеринбург примет летнюю Универсиаду 2023 года Россия во второй раз примет Летние студенческие игры.

Летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Такое решение принял исполком Международной федерации университетского спорта (FISU), который проходит в Неаполе.

В презентации российской заявки приняли участие министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров и глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.

Таким образом, Россия во второй раз примет Летнюю Универсиаду. В 2013 году хозяином Игр была Казань. Напомним, в марте этого года в Красноярске проходила Зимняя Универсиада.

Добавим, что Летние студенческие игры в нынешнем году пройдут с 3 по 14 июля в Неаполе, а через два года соревнования примет Чэнду (Китай).