Футболистки КНДР выиграли золото Универсиады

Сборная КНДР обыграла Японию в финале женского футбольного турнира Универсиады – 2:1.
У победительниц отличились Ви Йонг-Сим (28-я минута) и Чон (90+4-я). У проигравших гол на счету Юрина Имаи (57-я).
Это вторая медаль северокорейцев на Универсиаде-2019. Ранее сборная КНДР завоевала бронзу в дзюдо.
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