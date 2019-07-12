Футболистки КНДР выиграли золото Универсиады - Советский спорт
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12 июля 2019 23:57УниверсиадаКоноплев Александр

Футболистки КНДР выиграли золото Универсиады

Это вторая медаль северокорейцев на Универсиаде-2019.

Сборная КНДР обыграла Японию в финале женского футбольного турнира Универсиады – 2:1.

У победительниц отличились Ви Йонг-Сим (28-я минута) и Чон (90+4-я). У проигравших гол на счету Юрина Имаи (57-я).

Это вторая медаль северокорейцев на Универсиаде-2019. Ранее сборная КНДР завоевала бронзу в дзюдо.

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