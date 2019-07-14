Сборная России стала второй на Универсиаде-2019 в Италии - Советский спорт
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14 июля 2019 16:10УниверсиадаКоноплев Александр

Сборная России стала второй на Универсиаде-2019 в Италии

А лучшими снова стали японцы.

В Неаполе завершилась летняя Универсиада-2019.

Общекомандный зачет выиграли спортсмены из Японии, которые завоевали 33 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей. Они же первенствовали на Универсиаде-2017 в Тайбэе.

Россияне стали вторыми (22-24-36). Тройку лучших замкнули китайцы (22-13-8).

Отметим, что у японцев и россиян по 82 награды Универсиады-2019.

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