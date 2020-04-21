Финансирование подготовки к Универсиаде-2023 сокращено более чем на 800 млн рублей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию и. о. министра финансов Свердловской области Светланы Климук, из планов финансирования на 2020 год исключены многофункциональные комплексы международной и жилой зоны (471 млн рублей) и общежития (346,7 млн рублей).
Как отмечается, решение о сокращении финансирования было принято в связи с необходимостью перераспределения денег регионального бюджета в неблагоприятной эпидемиологической ситуации - пандемии коронавируса.
Напомним, что решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля 2019 года перед открытием летней Универсиады в Неаполе.
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