Финансирование подготовки к Универсиаде-2023 сокращено более чем на 800 млн рублей - Советский спорт
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21 апреля 2020 14:52Универсиада

Финансирование подготовки к Универсиаде-2023 сокращено более чем на 800 млн рублей

Министерство строительства Свердловской области в 2020 году сократит финансирование строительства объектов летней Универсиады в Екатеринбурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию и. о. министра финансов Свердловской области Светланы Климук, из планов финансирования на 2020 год исключены многофункциональные комплексы международной и жилой зоны (471 млн рублей) и общежития (346,7 млн рублей).

Как отмечается, решение о сокращении финансирования было принято в связи с необходимостью перераспределения денег регионального бюджета в неблагоприятной эпидемиологической ситуации - пандемии коронавируса.

Напомним, что решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля 2019 года перед открытием летней Универсиады в Неаполе.

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