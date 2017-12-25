Самое время обновить наш рейтинг главных российских претендентов на медали зимних Игр-2018.

До 9 февраля, когда в Корее пройдет церемония открытия XXIII белой Олимпиады, осталось 46 дней. Каких-то полтора месяца. Однако в некоторых видах Кубки мира стартовали совсем недавно: например, в сноуборде специалисты слалома впервые вышли на трассу лишь в середине декабря. Тем не менее, общий массив прошедших событий (увы, не только на спортивных аренах) весьма велик, и новой информации они дали предостаточно. Отсюда – и значительные перемены в «Золотой десятке» «Советского спорта».

Из тех, кого мы включили в первую версию рейтинга (напомним, она была опубликована 29 сентября), свое место в нем сохранили лишь шестеро – чуть больше половины. Вылетевшие из десятки покинули ее по разным причинам. Скажем, лидеры нашего шорт-трека Семен Елистратов и Виктор Ан слишком скромно выглядели на кубковых этапах. А конькобежец-спринтер Павел Кулижников хоть иногда и выдавал классные забеги (при том, что стабильностью все равно не отличался), наверняка не будет допущен на Игры даже под нейтральным флагом из-за старой допинг-дисквалификации.

Шестерых оставшихся в десятке тоже изрядно помотало по ней вверх-вниз (сентябрьские места указаны в скобках). Впрочем, лидер остался прежним.

1 (1). Евгения МЕДВЕДЕВА Фигурное катание

Хотя двукратная чемпионка мира из-за травмы ноги пропустила оба декабрьских турнира – чемпионат России и финал «Гран-при», сомневаться, что она выступит в Пхенчхане, пока вроде не приходится. Восстановление (напомним, что речь идет о трещине в одной из костей стопы) почти завершено, и в середине января Медведева будет кататься на чемпионате Европы в Москве. Во всяком случае в состав сборной, который был объявлен в минувшее воскресенье по итогам первенства страны и который это первенство и определяло, ее фамилия значилась заранее, и никаких громких дискуссий по поводу «неспортивности» этого решения я что-то не слышал. Да и с чего бы? Ведь прежде, чем взять вынужденную паузу в декабре, Медведева осенью уверенно выиграла все турниры, в которых участвовала. И рекордная сумма баллов в новом сезоне до сих пор принадлежит ей – с отрывом «+8» от ближайшей преследовательницы.

2 (-). Алина ЗАГИТОВА Фигурное катание

А вот, кстати, и эта преследовательница собственной персоной. Как и ожидалось, 15-летняя дебютантка вихрем ворвалась во «взрослое» катание и тоже дошла до новогодних праздников без единого поражения. В том числе – прибрала в отсутствие Медведевой золото чемпионки и «Гран-при», и страны. Сейчас Загитова – бесспорно одна из двух сильнейших одиночниц мира. Правда, ее частенько подводят ошибки в новой короткой программе. Зато в блестящей произвольной постановке, оставленной с прошлого сезона, Загитова чувствует себя прекрасно и срывает громкие овации. Кстати, в «длинном» прокате лучшая оценка сезона у нее даже выше, чем у Медведевой: 151,34 против 150,46. Тем интереснее будет дуэль на январско-московском льду.

Кто-то может возразить: откуда в вашем рейтинге взялись две «золотые надежды», если бороться им суждено за одну-единственную золотую медаль? Но я больших противоречий тут не вижу. Во-первых, Медведевой еще нужно набрать после паузы хорошую форму. А во-вторых, золотых наград две наши примы могу привезти из Пхенчхана не одну и даже не две, а целых три! Ведь есть еще олимпийский командный турнир, в котором разрешены замены. Так почему бы федерации не выставить Загитову с ее «убойным» «Дон Кихотом» на любимую произвольную? Командный результат от этого вряд ли пострадает. Правда, далеко не факт, что сборной России (хоть с Медведевой, хоть с Загитовой, хоть с обеими сразу) удастся отстоять чемпионский титул из Сочи-2014. Но если кому-то и суждено обойти в Корее по сумме всех видов очень сильную канадскую команду, то только нашим фигуристам.

3 (7). Андрей СОБОЛЕВ Сноуборд

Действующий чемпион мира в параллельном «гиганте» (из двух слаломных дисциплин, выигранных в Сочи Виком Уайлдом, именно эта осталась в программе Пхенчхана) хорошо подготовился к позднему старту олимпийского сезона. 14 декабря в Карецце Соболев выиграл квалификацию, а потом разгромил всех и в плей-офф. В финале он опередил соперника почти на четыре десятые, а у всех остальных выиграл около секунды или еще больше!

Тут надо пояснить, что на Кубке мира в последние годы заезды на вылет проводятся в одну попытку. И поскольку какая-то из двух трасс почти всегда быстрее, результат в квалификации крайне важен: тот, кто там выступил лучше, может выбирать, по какой стороне ехать в плей-офф, и получает заведомое преимущество. Зато на Олимпиаде все кубковые раунды будут состоять из двух заездов, и каждый по разу пройдет как «красную» трассу, так и «синюю».

15 и 16 декабря слаломисты разыграли в Италии еще два комплекта наград, и здесь Соболев дошел только до 1/8. В первом случае подвела квалификация (лишь 16-й результат, выводящий на соперника с первым номером «посева», которому россиянин, впрочем, уступил всего 0,01 – и это по «плохой» стороне), а во втором – падение. В общем зачете КМ Соболев идет третьим. И, судя по началу сезона, двойной олимпийский формат заездов должен сыграть ему на руку.

Из других результатов в слаломе можно отметить первые в карьере бронзовые медали КМ Натальи Соболевой и 17-летнего Дмитрия Логинова. А вот именитые Екатерина Тудегешева, Алена Заварзина (напомним, что в сентябрьском рейтинге она стояла восьмой) и ее муж Уайлд на пьедестал пока не забирались, хотя несколько раз были очень к нему близки.

4 (2). Сергей УСТЮГОВ Лыжи

Герой прошлого сезона после невнятного стартового этапа КМ в Финляндии набрал нормальную форму, и в декабре уже не выпадал из первой десятки, взяв три медали. Только все они, увы, серебряные. Виной тому - феноменальный Йоханнес Клэбо: из восьми гонок 21-летний норвежец выиграл семь, в том числе все шесть «с финишем» - будь то спринт, масс-старт или преследование! Устюгов дважды предпринимал серьезные атаки на скандинавского «монстра», но пока Клэбо выглядит каким-то совершенным «инопланетянином». А ведь у нашего лыжника главный козырь – такой же, спурт на последних метрах.

Если норвежец и дальше продолжит показывать такие скорости, в «классике» справиться с ним будет архисложно. Остаются три дистанции: скиатлон, командный спринт и коньковая «разделка». А вот в эстафете набрать сильную четверку после массовых дисквалификаций от комиссии Освальда Россия вряд ли сумеет. Особенно болезненной с точки зрения состава стала недавняя потеря специалиста по длинным классическим гонкам Александра Бессмертных.

5 (4). Роман РЕПИЛОВ Сани

6 (-). Семен ПАВЛИЧЕНКО Сани

Саночный аналог связки Медведева-Загитова. Только Павличенко и Репилов с ноября добивались успеха не параллельно, а по очереди. На двух стартовых этапах КМ первый взял золото и серебро, в то время как второй приезжал в конце двадцатки, а на двух следующих уже Роман неизменно стоял на пьедестале, Семен же рухнул куда-то совсем в «подвал» (доходило до 31-го места). Наконец, в предрождественском Лейк-Плэсиде «карта легла» у обоих – и получился победный дубль! Репилов – первый с рекордом трека, Павличенко – второй с рекордом разгона. Серьезный удар по знаменитому Феликсу Лоху, который, пока результаты наших болтались туда-сюда, успел как следует оторваться в кубковом зачете. Зато другим немцам конкурировать с российским тандемом уже трудновато. Добавьте к нашим и Лоху австрийца Вольфганга Киндля – и вот вам четверка основных претендентов на олимпийские медали.

7 (-). Александр БОЛЬШУНОВ Лыжи

В начале года он, как и Устюгов, стал двукратным чемпионом мира – только в молодежной категории U23. А с ноября начал быстро покорять и «взрослые» пьедесталы. В активе у Большунова уже набралось три бронзы Кубка мира, при том, что последний этап в Италии он пропускал. Когда в спринтерском финале в Лиллехаммере они с Устюговым, быстро уехав от всех, пытались взять в «клещи» самого Клэбо (кстати, Большунов даже моложе норвежца – ему 21 исполнится… 31 декабря), это смотрелось впечатляюще. И пусть скандинав все-таки вывернулся и победил, нам стало ясно: тянуть всю команду одному Устюгову в Пхенчхане не придется. По крайней мере для командного спринта достойный напарник у него есть.

8 (3). Антон ШИПУЛИН Биатлон

Одинокая бронза в 20 прошедших гонках КМ-2017/18 – таков неутешительный итог первой части сезона для наших биатлонистов. И все-таки эту единственную медаль взял не кто-нибудь, а Шипулин. На последнем этапе в Анси он почти перестал жаловаться на самочувствие и был более-менее похож на «себя настоящего», пусть на заключительный круг дистанции сил еще хватает и не всегда. А впереди – Оберхоф, Рупольдинг и любимая горная Антерсельва, от которой до Пхенчхана – меньше трех недель и в которой Антон как правило выступает прекрасно.

Правда, есть одно важное «но»: теперь Шипулину приходится догонять не только Мартена Фуркада, но и резко прибавившего «биатлонного тезку» Клэбо - Йоханнеса Бе. Норвежец уже несколько раз обыграл знаменитого француза и останавливаться, похоже, не собирается. С другой стороны, в стрельбе Бе пока не хватает стабильности, и в гонках с четырьмя рубежами (особенно контактных) у Шипулина есть шанс. Плюс, разумеется, наша коронная эстафета.

9 (-). Руслан МУРАШОВ Коньки

Трудно было ожидать, что вместо Кулижникова в десятку войдет другой конькобежец-спринтер. Однако это случилось, и поводом стал всего лишь один забег – зато какой! 9 декабря на быстрейшем катке мира в Америке Мурашов пролетел 500 метров с феноменальным результатом 34,02. Это третье время в истории, лишь четыре сотые уступающее мировому рекорду Кулижникова, кроме которого «пятисотку» быстрее Мурашова не бегал никто и никогда.

Кстати, в Солт-Лейк-Сити они выступали в одной паре. Более титулованного Павла на последнем, малом повороте вынесло на чужую дорожку, но Руслан, который сам часто грешит подобными ошибками, так разогнался по большой дуге, что успел проскочить мимо партнера по сборной на финишную прямую и зажечь на табло свой суперрезультат. Да, в последнее время 24-летний Мурашов был очень нестабилен и нередко проваливался. Однако речь, как ни крути, идет о двукратном призере чемпионатов мира именно на 500 м, который теперь вновь показал свой высоченный потенциал.

Также нужно учитывать, что кроме Кулижникова на «пятисотке» сейчас нет ярких мировых звезд. Совершенно непредсказуемая дистанция. В том числе и потому, что в Пхенчхане, в отличие от предыдущих Олимпиад, медали в спринте будут разыгрываться в одном забеге (этакий сноуборд наоборот), а не по сумме двух (с финишем по разным дорожкам), как раньше. И если Мурашову опять выпадет финишировать по большому повороту… Это же, считайте, 50 на 50.

10 (6). Денис ЮСКОВ Коньки

Если бы не решение МОК о нейтральном статусе российских спортсменов в Пхенчхане, Юсков сейчас стоял бы в этом списке первым. Даже впереди Медведевой! У него и со здоровьем все нормально, и с непобедимостью дела обстоят ого-го. Лидер общего зачета Кубка мира, три раза из трех «без вопросов» - с отрывом от шести десятых до полутора секунд - выигравший в этом сезоне коронные 1500 метров. В том числе в Солт-Лейк-Сити – с мировым рекордом! Денис на две сотые улучшил достижение знаменитого Шани Дэвиса, державшееся девять лет, и достойных конкурентов на Играх-2018 у него будет – но при одном «маленьком» условии: если туда допустят его самого.

В решении декабрьского исполкома МОК сказано: приглашения в Пхенчхан получат только те россияне, которые не были замечены прежде в нарушении антидопинговых правил. А у Юскова десять лет назад была дисквалификация. За марихуану, с какой-то странной последующей историей – срок сначала увеличили до четырех лет, а по прошествии трех из них, при повторном разбирательстве, вдруг «помиловали» спортсмена (его, мол, оговорили) - но была.

Конечно, шансов попасть на корейские Игры у Юскова побольше, чем, допустим, у Кулижникова. Но насколько побольше? Это уже к юристам: каковы подробности той давней «амнистии», какие после нее остались документы и все в таком духе. Немного добавляет оптимизма тот факт, что нынешняя комиссия Освальда, под копирку дисквалифицирующая почти всех, расследование по Юскову недавно прекратила. Никаких зацепок не нашли. И все-таки угроза остается.

Это будет верх абсурда: если из-за древнего и сомнительного дела с марихуаной, Россия лишится почти железного олимпийского золота.