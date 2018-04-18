По традиции после Олимпийских игр в национальных федерациях проходит смена (или переизбрание) руководства. Сейчас пришло время зимних видов.

ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ ВЫБОРЫ УЖЕ ПРОШЛИ

ФРИСТАЙЛ

Алексей Курашов переизбран 9 апреля.

Занимает пост президента Федерации фристайла России (ФФР) с мая 2016 года.

Других кандидатов не было.

Достижения России в виде спорта, начиная с Игр в Сочи:

Пхенчхан-2018: 2 медали (0+0+2).

ЧМ-2017: 0 медалей (лучше место – 4-е).

ЧМ-2015: 1 (0+0+1).

Сочи-2014: 1 (0+0+1).

Вышел ли фристайл в России на новый уровень за последний олимпийский цикл? Вряд ли. Хотя успехов стало больше – хотя бы в виде медалей этапов Кубках мира. Правда, большинство их них связаны с акробатикой. В остальных дисциплинах россияне редко попадают в призы и еще реже претендуют на победы (в последнем сезоне было всего три награды на этапах КМ – Сергей Ридзик взял золото в ски-кроссе, Марика Пертахия – бронзу в могуле, Валерия Демидова – бронзу в хафпайпе). Зато как раз в акробатике Максим Буров впервые с 2002 года принес России Большой хрустальный глобус, а его младший брат Илья стал третьим на Играх в Пхенчхане. Что радует – весь костяк сборной России очень молод, ребятам и девушкам – в среднем по 20 лет. Так что в ближайшие годы они могут серьезно прибавить.

ХОККЕЙ

Владислав Третьяк переизбран 12 апреля.

Занимает пост президента Федерации хоккея России (ФХР) с апреля 2006 года.

Других кандидатов не было.

Пхенчхан-2018: 1 (1+0+0).

ЧМ-2017: 1 (0+0+1).

ЧМ-2016: 2 (0+0+2).

ЧМ-2015: 1 (0+1+0).

ЧМ-2014: 1 (1+0+0).

Сочи-2014: 0 (5-е место).

Мы добились главного, осуществили мечту – выиграли золото Олимпийских игр (первое в истории современной России). Стоит ли делать скидку на решение НХЛ не пускать своих звезд в Корею каждый решает сам, но вряд ли тут есть вина нашей команды. А проиграть можно любой турнир и любому сопернику, что с нами едва не случилось в финале в Пхенчхане. В остальном мужская сборная выступает стабильно, регулярно попадая в медали ЧМ. Женская – прибавляет, теперь тоже входя в список претендентов на награды (Олимпиаду-2014 наши девушки закончили четвертыми). Объективно российский хоккей остается в элите. И появление новых звезд в НХЛ (за последние четыре года там раскрылись Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и много, кто еще) – очередное тому подтверждение.

СНОУБОРД

Денис Тихомиров переизбран 12 апреля.

Занимает пост президента Федерации сноуборда России (ФСР) с апреля 2014 года (он же - главный тренер сборной).

Проигравший кандидат: Алексей Яковлев.

Пхенчхан-2018: 0 (4-е место).

ЧМ-2017: 3 (0+0+3).

ЧМ-2015: 3 (1+2+0).

Сочи-2014: 4 (2+1+1).

Фантастический успех олимпийского Сочи в виде двух золотых наград Вика Уайлда так и остался, увы, разовым чудом. Тот же Вик за последние четыре года на мировой арене не запомнился ничем. Его супруга Алена Заварзина выступает достойнее, борясь за победы на этапах Кубка мира. В принципе, наша команда в слаломе остается одной из лучших в мире – к прежним лидерам (Андрей Соболев, Екатерина Тудегешева) добавляются молодые ребята, которые уже могут похвастать медалями крупных турниров (Наталья Соболева, Дмитрий Логинов, Милена Быкова). Потенциал – есть. Но – только в слаломе. И, возможно, в слоупстайле, где 19-летняя Софья Федорова выиграла общий зачет последнего Кубка мира (правда, в этом виде прошло всего три этапа). В остальных дисциплинах – по большому счету, пусто. И особого прогресса за последние четыре года в них нет.

ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ ВЫБОРЫ СКОРО БУДУТ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Дата выборов: 20 апреля.

С мая 2014 года пост президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) занимает Леонид Мельников.

Официальной информации о кандидатах нет.

Пхенчхан-2018: 0 (14-е место).

ЧМ-2017: 0 (5).

ЧМ-2015: 0 (8).

Сочи-2014: 0 (14).

Внезапно оказалось, что наши горнолыжники на крупные турниры ездят не просто так! Три года подряд после Олимпиады в Сочи ветеран сборной Александр Хорошилов по три раза поднимался на подиум этапов Кубка мира. Один из них даже выиграл – в австрийском Шламинге, в 2015-м! В олимпийский сезон приятно удивил Павел Трихичев – серебром в комбинации в Швейцарии. Приятно, да! Но, все-таки, будем честными перед собой – серьезного веса на мировой арене наша команда все равно не имеет. Все эти успехи – лишь разовые акции. Тому же Хорошилову – уже 34 года, перспективных юниоров у нас пока не наблюдается и вряд ли ситуация всерьез изменится в ближайшие несколько лет.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА И ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Дата выборов: 26 или 27 апреля.

С 2014 года пост президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛТЛДР) занимает Дмитрий Дубровский.

Официальной информации о кандидатах нет.

Прыжки с трамплина:

Пхенчхан-2018: 0 (4-е место).

ЧМ-2017: 0 (6).

ЧМ-2015: 0 (6).

Сочи-2014: 0 (9).

Двоеборье:

Пхенчхан-2018: 0 (35).

ЧМ-2017: 0 (9).

ЧМ-2015: 0 (34).

Сочи-2014: 0 (9).

Серебро Евгения Климова на этапе «Турне четырех трамплинов» в 2016 году так и осталось единственной наградой в активе нашей мужской сборной за предыдущий олимпийский цикл. У девушек – дела получше. Тут и Ирина Аввакумова в хороший день способна залететь в призы (в Пхенчхане она осталась четвертой), и наша женская команда стабильно борется за попадание в тройку - по крайней мере на этапах Кубка мира. Возможно, на волне этих локальных, но все-таки успехов российские летающие лыжники действительно взлетят в преддверии Пекина. А лыжное двоеборье… Считайте, что у нас его нет. Как не было. И вряд ли будет – в ближайшие лет 40.

САННЫЙ СПОРТ

Дата выборов: 14 мая.

С августа 2012 года пост президента Федерации санного спорта России (ФССР) занимает Наталья Гарт.

Гарт уже заявила, что выставит свою кандидатуру на новый срок.

Официальной информации о других кандидатах нет.

Пхенчхан-2018: 0 (7-е место).

ЧМ-2017: 3 (0+2+1).

ЧМ-2016: 1 (0+0+1).

ЧМ-2015: 3 (1+2+0).

Сочи-2014: 2 (0+2+0).

Как оказалось, перед уходом Альберта Демченко в российской сборной успела подрасти достойная замена! Семен Павличенко выиграл чемпионат мира и три чемпионата Европы. Роман Репилов стал обладателем Большого хрустального глобуса, плюс также брал два серебра на ЧМ. Степан Федоров то и дело заезжает в призы Кубка мира. У женщин стабильно держится в элите Татьяна Иванова, а дочь Альберта Виктория Демченко уже отметилась серебром на этапе КМ (пусть только в спринте). У санного спорта – очевидный подъем! Никогда ранее таких успехов у нас не было.

При этом в олимпийском Пхенчхане мы все-таки остались без наград. Что, в общем, не так страшно – там даже Феликс Лох ошибся! Страшно другое – конфликты и склоки в команде, как между Демченко и Павличенко. И руководству федерации в первую очередь нужно решать это проблему. Обидно, когда в сборной нет сильных спортсменов. Еще обиднее, когда такие есть, но им мешают выступать на своем уровне вещи, весьма далекие от спорта.

БИАТЛОН

Дата выборов: 18 мая.

С мая 2014 года пост президента Союза биатлонистов России (СБР) занимает Александр Кравцов.

Кравцов на новый срок выдвигаться не будет.

Кандидаты: Владимир Драчев, Виктор Майгуров.

Пхенчхан-2018: 0 (9-е место).

ЧМ-2017: 2 (1+0+1).

ЧМ-2016: 0 (6).

ЧМ-2015: 2 (1+1+0).

Сочи-2014: 2 (1+0+1). Без учета двух серебряных медалей, которые аннулированы МОК и которые может вернуть CAS, если оправдает Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову.

Застой. Нет, даже не застой. Свободное падение! Более точные слова, которые описывают все, что случилось с нашим биатлоном в последние четыре года. Одно дело – победы и медали Антона Шипулина, совсем другое – общий регресс команды. Скандалы, конфликты всех со всеми, непонятные решения тренерского штаба по составу… Только ленивый не обсуждает то, что происходит в СБР. Проблем в российском биатлоне хватало всегда. Сейчас их стало еще больше. А главное – их лучше видно на фоне резкого снижения результатов. Изменится ли что-то при новом руководстве Союза?

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Дата выборов: 22 мая.

С июня 2010 года пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) занимает Александр Горшков.

Горшков еще не решил, будет ли выдвигаться на новый срок.

Официальной информации о других кандидатах нет.

Пхенчхан-2018: 3 (1+2+0).

ЧМ-2018: 2 (0+1+1).

ЧМ-2017: 3 (1+1+1).

ЧМ-2016: 2 (1+0+1).

ЧМ-2015: 3 (1+1+1).

ЧМ-2014: 2 (0+2+0).

Сочи-2014: 5 (3+1+1).

Сборная России каждый год стабильно открывает миру новые суперзвезды женского одиночного катания. И за их ярким светом не так заметны проблемы в других видах. Нет, наши фигуристы – все еще одни из лучших в мире. И серебро Пхенчхана в командном турнире – хорошее тому доказательство. Хорошее, но не лучшее – ведь золото досталось Канаде. Да, у нас есть Медведева и Загитова. Да, подрастает Александра Трусова. Но мужчины, спортивные и танцевальные пары радуют реже. Как бы ситуация не стала хуже перед Пекином-2022.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Дата выборов: 25 мая.

С июня 2010 года пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) занимает Елена Вяльбе.

Вяльбе уже заявила, что выставит свою кандидатуру на новый срок.

Официальной информации о других кандидатах нет.

Пхенчхан-2018: 8 (0+3+5).

ЧМ-2017: 6 (2+4+0).

ЧМ-2015: 2 (1+1+0).

Сочи-2014: 5 (1+3+1).

Вот уж где прогресс заметен и бесспорен! Лыжная сборная России стала сенсацией Игр в Пхенчхане. Даже лишившись почти всех лидеров, включая Сергея Устюгова, молодые ребята и девушки завоевали в Корее сразу 8 наград! При том, что их фамилии до этого сезона почти никто из рядовых болельщиков не слышал. И как же хочется дождаться ближайшего чемпионата мира, где выступят все лучшие из наших лыжников – и те, кто феерил на Олимпийских играх. И те, кого МОК туда не пустил. Слышишь, Норвегия? Бойся!

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ И ШОРТ-ТРЕК

Дата выборов: 25 мая.

С декабря 2009 года пост президента Союза конькобежцев России (СКР) занимает Алексей Кравцов.

Официальной информации о кандидатах нет.

Коньки:

Пхенчхан-2018: 1 (0+0+1).

ЧМ-2018: 1 (0+0+1).

ЧМ-2017: 3 (0+1+2).

ЧМ-2016: 7 (4+2+1).

ЧМ-2015: 7 (3+2+2).

ЧМ-2014: 2 (0+1+1).

Сочи-2014: 3 (0+1+2).

Шорт-трек:

Пхенчхан-2018: 1 (0+0+1).

ЧМ-2018: 4 (0+1+3).

ЧМ-2017: 1 (0+0+1).

ЧМ-2016: 1 (0+0+1).

ЧМ-2015: 1 (1+0+0).

ЧМ-2014: 3 (2+0+1).

Сочи-2014: 5 (3+1+1).

Никогда ранее наша команда в конькобежном спорте не была так сильна, как сейчас! Ну, разве что в советское время. Две суперзвезды с мировыми рекордами и коллекцией золота всех крупных турниров (Павел Кулижников и Денис Юсков). Сильный, крепкий состав как в спринте, так и на стайерских дистанциях. Россияне стабильно берут награды этапов Кубка мира, причем – и мужчины, и женщины. И как обидно, что решением МОК большая часть из них не смогла выступить в Пхенчхане!

Тем злее будут ребята и девушки в начале нового олимпийского цикла.

В шорт-треке ситуация другая. Тут постепенно прибавляет женская команда, но до борьбы за первые места ей далеко. А результаты мужской зависят от двух лидеров. Один из них – Виктор Ан – скорее всего, закончил карьеру. Другой – Семен Елистратов – теперь должен тянуть остальных за собой. Вопрос – кого именно? Раскроются ли новые звезды?

КЕРЛИНГ

Дата выборов: еще не известна, определится 15 или 18 мая.

С июня 2010 года пост президента Федерации керлинга России (ФКР) занимает Дмитрий Свищев.

Свищев уже заявил, что выставит свою кандидатуру на новый срок.

Официальной информации о других кандидатах нет.

Пхенчхан-2018: 0 (9-е место).

ЧМ-2018: 1 (0+0+1).

ЧМ-2017: 1 (0+1+0).

ЧМ-2016: 3 (2+0+1).

ЧМ-2015: 1 (0+0+1).

Сочи-2014: 0 (7).

Пока мужская сборная России пусть медленно, но верно подбирается к элите, то женская в этой элите закрепилась. Команда Анны Сидоровой на всех чемпионатах мира между Сочи и Пхенчханом была в призах! При этом, собственно, в Пхенчхан… не поехала. Потому что в России раскрылся еще один яркий скип – Виктория Моисеева. Соперничество девушек дает свои плоды – конкуренция в спорте всегда идет на пользу. Еще бы руководство Федерации не удивляло порой спорными решениями, одно из которых (проведение отборочного турнира уже после того, как Сидоровой дали обещание - в Пхенчхан поедет именно она), возможно, стоило нам олимпийской медали.

БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

Дата выборов: еще не известна, определится после 25 мая.

С июня 2016 года пост президента Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) занимает Александр Зубков.

Зубков уже заявил, что выставит свою кандидатуру на новый срок.

Официальной информации о других кандидатах нет.

Пхенчхан-2018: 1 (0+1+0).

ЧМ-2017: 1 (0+0+1).

ЧМ-2016: 3 (0+2+1).

ЧМ-2015: 2 (0+1+1).

Сочи-2014: 2 (1+0+1).

Последние четыре года в российском бобслее запомнились побегом главы федерации Георгия Беджамова (который стал фигурантом уголовного дела), внезапной сменой руководства, конфликта между этим руководством и рядом спортсменов и тренеров, переносом ЧМ-2017 из Сочи в Германию… Да, в общем, много чем запомнились. Кроме ярких побед. Александр Касьянов, периодически успешно выступая в Кубке мира, на чемпионатах планеты регулярно проваливался. А остальные бобслеисты так и не смогли подтянуться к элите. Хорошо, что в скелетоне – ситуация лучше. Тут на ведущих ролях остались Третьяков и Никитина, плюс раскрылся Никита Трегубов, завоевавший серебро в Пхенчхане. Может, это потому, что Александр Зубков – не скелетонист?

ВЫБОРЫ В ДРУГИХ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Дата выборов: 26 апреля.

С 1997 года пост президента ПКР занимает Владимир Лукин.

Лукин выдвинул свою кандидатуру на новый срок. Других кандидатов не будет (срок подачи заявок уже истек).

ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Дата выборов: 29 мая.

С мая 2010 года пост президента ОКР занимает Александр Жуков.

Официальной информации о кандидатах пока нет. Выдвижение возможно до 15 мая.