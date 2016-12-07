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Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин?

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесИсточник: «Советский спорт»

Во вторник 6 декабря, на следующий день после окончания 17-го тура чемпионата России по футболу, последнего перед зимней паузой, состоялся совет директоров московского «Спартака». На этой встрече в красно-белых верхах был утвержден шорт-лист позиций, которые требуют усиления, а также игроков, которых руководство команды и тренерский штаб хотят видеть в клубе.

«Есть план, утверждены соответствующие шорт-листы, в которых значатся футболисты, интересные клубу. Но любые переговоры требуют тишины, тогда они наиболее эффективны. Мы придерживаемся этой политики», – передает с места слова члена совета директоров «Спартака» Александра Жиркова корреспондент «Советского Спорта» Артем Терентьев.

Пока нам остается лишь гадать, кто входит в этот шорт-лист, и какие позиции по мнению Массимо Карреры требуют усиления в составе лидеров чемпионата страны. Но мы не можем не обращать внимания на слухи, неизбежно роящиеся вокруг клуба, готового залезть в кошелек в ближайшее трансферное окно. Попробуем их суммировать и прикинуть, как может измениться состав красно-белой команды.

Самедов вместо Промеса?

Несмотря на полное отсутствие официальной информации, переход в стан московского «Спартака» Александра Самедова можно считать вопросом практически закрытым.

32-летний полузащитник сборной России в последнее время попал в немилость главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Причем каких-то объективных игровых причин у этого нет. Дошло до того, что лидер команды был сослан в дубль, где и продолжал работать вплоть до матча 17-го тура, в котором «Локомотив» играл с грозненским «Тереком».

Из неофициальных источников мы знаем о скором уходе игрока. Мы знаем о сумме отступных в его контракте, которая в один из последних дней работы в клубе Ольги Смородской резко снизилась до 5 миллионов евро. Мы знаем о прощальной вечеринке, которую игрок закатил для одноклубников и просто хороших друзей в собственном ресторане в парке «Сокольники». Не знаем мы лишь одного: зачем «Спартаку» Самедов при наличии в составе Квинси Промеса?

Ответов может быть два. Первый из них греет душу болельщикам «Спартака»: для универсала Квинси найдут на поле новую позицию, а такой качественный футболист с российским паспортом, как Самедов, никогда лишним в клубе не будет. Второй пугает красно-белую братию: Самедов пришел в команду, потому что Промес вскоре ее покинет.

Тревожные слухи прилетают и из Англии, где «Ливерпуль» якобы уже с распростертыми объятиями ждет Промеса в своих рядах. Британские же СМИ утверждают, что «Спартак» согласился отпустить своего лучшего игрока за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Какая из версий окажется правдивой? Скоро узнаем – ждать осталось совсем недолго.

Возвращение Шишкина

Поползли слухи и о том, что ряды красно-белого клуба может пополнить еще один его бывший футболист. И снова речь идет об игроке «Локомотива» – защитнике Романе Шишкине, до 2010 года защищавшем цвета «Спартака».

«Каррере необходимо усиление на правом фланге обороны. Приоритет – защитник с российским паспортом. Одна из главных целей – Роман Шишкин. Трансфер может осуществиться уже этой зимой», – рассказал «Советскому спорту» источник, близкий к «Спартаку».

На данный момент трансферная стоимость Шишкина оценивается в 3 миллиона евро. С 25 сентября футболист появлялся на поле лишь в трех матчах «Локомотива» из девяти, в которых он провел в игре всего 146 минут. На правом фланге защиты в последнее время его место занимает Ренат Янбаев.

Шишкин может достаться «Спартаку» по бросовой цене. Если верить сайту transfermarkt.de, срок действия соглашения 29-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2017 года. Если до того момента игрок не продлит контракт, уже в июле он станет свободным агентом и покинет его бесплатно. Это же может заставить «Локомотив» расстаться с футболистом уже зимой. В подобной ситуации команды склонны отпускать игроков за минимальную компенсацию, чтобы не отдавать их бесплатно через полгода.

В «Спартаке» сейчас справа в защите играет Андрей Ещенко, которому достается изрядная порция критики.

Забивной форвард

Как бы ни был хорош Зе Луиш, без еще одного форварда, желательно забивного, «Спартаку» не обойтись. Одним из главных кандидатов на эту позицию был лучший бомбардир чемпионата страны прошлого сезона Федор Смолов из «Краснодара». Однако нападающий заявил, что оказаться в «Спартаке» у него нет ни единой возможности.

«То, что меня хотят видеть в «Спартаке», – это правда. А то, что я могу туда перейти, – нет. У меня состоялся разговор с президентом, и он сказал, что в российские клубы не продаст. А отступных у меня нет. В Европе есть ко мне интерес – в Англии, Германии. Из суперконкретного – «Сток Сити», тут надо думать. Есть одна команда в Германии, в которую я готов уехать уже зимой. Но, думаю, зимой не уеду, хотя рассчитываю на лето», – заявил игрок в эфире программы «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».

Отчасти интерес к Смолову со стороны «Спартака» подтверждает факт активного поиска нападающего, который ведет селекционный штаб красно-белых. Так что зимой стоит ждать новостей и на этом фронте.

Вполне возможно, что новым форвардом «Спартака» станет 19-летний Годвин Обадже, который на своей страничке в одной из социальных сетей сообщил, что проходит в «народной» команде просмотр и ждет новостей от своих агентов. В завершившемся чемпионате Нигерии он, кстати, стал лучшим бомбардиром, забив 18 мячей.

Селихов vs. Ребров

До последнего времени считалось, что «Спартаку» требовалось усиление и на вратарской позиции. К началу сезона у команды было два равноценных голкипера: Артем Ребров и Сергей Песьяков. Но межсезонка расставила все по своим местам – Ребров стал основным голкипером.

Тем не менее в «Спартаке» не перестали думать об усилении вратарской позиции. Поиски продолжались, пока Ребров уверенно защищал ворота, ведя клуб к первой строчке в турнирной таблице. И вот, когда «Спартак» впервые за огромное время выиграл первый круг чемпионата и ушел на зимнюю паузу лидером первенства, замена ему нашлась – Александр Селихов из пермского «Амкара».

Трансфер его уже согласован и подтвержден официально. Сумма перехода оценивается в 3,5 миллиона евро. Загвоздка лишь в том, что Ребров просто так свое место в основном составе отдавать не намерен. Кто как ни он имеет право доиграть сезон в воротах «Спартака», раз к середине подвел команду в лидерах РФПЛ?

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