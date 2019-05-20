Команда-MVP. Как ЦСКА выиграл «Финал четырех» в Витории - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 13:30БаскетболТигай Лев

Команда-MVP. Как ЦСКА выиграл «Финал четырех» в Витории

Победив в финальном матче турецкий «Эфес», армейцы после трехлетнего перерыва вернули себе титул чемпиона Евролиги.

У НИХ ЛУЧШИЙ ОДИН. А У НАС – ВСЕ

shane-larkin-anadolu-efes-istanbul-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

Знаете, будь моя воля, ей-богу отдал бы приз лучшего игрока этого «Финала четырех» Шейну Ларкину из «Эфеса». Думаю, Уилл Клайберн, которому досталось это звание, особо бы не обиделся. Просто сама процедура голосования журналистов (бюллетени, куда надо вписать по одному баскетболисту от обеих команд, собирают еще до конца финального матча) не предусматривает вариантов с «нечемпионскими» MVP.

will-clyburn-mvp-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18 (1)

Непатриотично? А, по-моему, так ровно наоборот. В Витории у ЦСКА не было одного лучшего игрока, которого стоило бы выделить из общего ряда, но, скажите на милость, чего же в этом плохого? Да у нас целая Команда-MVP! Которая действовала, как настоящая команда, и победила, как команда – чай, не в теннис играли, а в баскетбол.

Тому же Ларкину с первых минут пришлось иметь дело не только с Дэниэлом Хэкеттом, но и с регулярно помогавшими ему партнерами. Взять хоть эпизод в конце первой четверти, когда Хэкетт по всем канонам охотничьего искусства загнал своего подопечного под щит, где того уже поджидал Кайл Хайнс с увесистым блок-шотом наперевес.

Честно говоря, я ожидал, что защита ЦСКА просто сожрет бедного «малыша» Ларкина. Однако тот оказался молодцом. До самого конца ухитрялся находить пути к армейской корзине и даже процент попаданий удержал на приличном уровне. 59 очков за два матча «Финала четырех» – мягко говоря, не шутки. Так что отдайте, отдайте пареньку эту круглую цацку с буквами MVP. Пусть порадуется.

В ЧЕМПИОНЫ «ЭФЕСУ» ПОКА РАНОВАТО

vasilije-micic-anadolu-efes-istanbul-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

Если бы не упрямец Ларкин, «Эфес» наверняка был бы разгромлен в пух и прах. Серба Василе Мицича наши закрыли сразу и его долго не было ни видать, ни слыхать. Центровой Брайант Данстон уже в середине третьей четверти схватил четвертый фол и поневоле скукожился. А на одном Крунославе Симоне против ЦСКА далеко не ускачешь. Тем более, что у армейцев в этот вечер отменно летели трехочковые: 14 попаданий из 22, 63,6% реализации!

И дело тут не в удачном дне, а в том, что большинство бросков были открытыми. Даже без ярко выраженного плеймейкера ЦСКА умудрялся регулярно находить свободных снайперов на дуге – например, отлично проходили скидки от «высоких» из трехсекундной зоны. Было видно, что наши настроены на все сто и что после фантастической погони за «Реалом» в полуфинале уж «Эфесу»-то они этот Кубок умрут, но не отдадут.

Для турецкого клуба это был первый финал в истории. У них совершенно новая команда, на две трети набранная прошлым летом. Куда ей тягаться с прожженной армейской машиной, годами отлаживавшейся в «Финалах четырех»? И когда в начале второй половины «Эфес» осмелился высунуть нос вперед на «+1», его тут же больно прищемили захлопнутой дверью. Лидерство турок продолжалось 38 секунд, а еще семь минут спустя перевес ЦСКА вновь достиг 14 очков, – тех, что уже были в первой половине. Все, хорош. Нечего тут хулиганничать.

В МАТЧЕ «РЕАЛ» ДОГНАЛИ – ПОРА ДОГОНЯТЬ ПО ТИТУЛАМ

nando-de-colo-cska-moscow-champ-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

Для московского клуба эта победа в Евролиге стала восьмой по счету, и теперь отставание от 10-кратных рекордсменов из «Реала» не выглядит безнадежным. В конце нулевых-начале десятых ЦСКА уже подбирался к мадридцам на расстояние «-2», но тогда пойти дальше не получилось, хотя было очень близко. Вспомните, например, стамбульский финал-2012-го, когда армейцы, ведомые нынешним президентом РФБ Андреем Кириленко, растеряли «+19» за 12 минут и проиграли очко «Олимпиакосу».

Что ж, почему бы не повторить попытку в двадцатые годы? Судя по Витории, догонять и обгонять «Реал» наши наловчились неплохо.

Клубы-лидеры по количеству титулов чемпиона Евролиги

1

Реал (Испания)

10

1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018

2

ЦСКА (Россия/СССР)

8

1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019

3

Панатинаикос (Греция)

6

1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011

4-5

Маккаби Т-А (Израиль)

5

1977, 1981, 2004, 2005, 2014

4-5

Иньис (Италия)

5

1970, 1972, 1973, 1975, 1976

6-9

Олимпиакос (Греция)

3

1997, 2012, 2013

6-9

Югопластика (Югославия)

3

1989, 1990, 1991

6-9

Милан (Италия)

3

1966, 1987, 1988

6-9

СКА Р (СССР)

3

1958, 1959, 1960

Все восемь побед ЦСКА в финалах Евролиги

Год

Место

Результат

Тренер

1961

Рига, Москва

ЦСКА – СКА Р (СССР) – 87:62, 61:66

Евгений Алексеев

1963

Мадрид, Москва

ЦСКА – Реал (Испания) – 69:86, 91:74, 99:80

Евгений Алексеев

1969

Барселона

ЦСКА – Реал (Испания) – 103:99

Арменак Алачачян

1971

Антверпен

ЦСКА – Иньис (Италия) – 69:53

Александр Гомельский

2006

Прага

ЦСКА – Маккаби Т-А (Израиль) – 73:69

Этторе Мессина

2008

Мадрид

ЦСКА – Маккаби Т-А (Израиль) – 91:77

Этторе Мессина

2016

Берлин

ЦСКА – Фенербахче (Турция) – 101:96 (ОТ)

Димитрис Итудис

2019

Витория

ЦСКА – Эфес (Турция) – 91:83

Димитрис Итудис

cska-moscow-champ-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

Витория (Испания). Евролига. Финал четырех. Финал

«Эфес» (Турция) – ЦСКА (Россия) – 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

«Эфес»: Ларкин (29, трехочковые 4/10), Симон (15+10 подборов), Данстон (13+10 подборов), Мицич (10)

ЦСКА: Хиггинс (20, трехочковые 4/5), Клайберн (20, трехочковые 4/6), Де Коло (15), Хайнс (9), Хантер (7), Курбанов (7), Хэккетт (7), Родригес (6), Питерс (0), Боломбой (0), Ухов (0)

Статьи по теме:

Красно-сильные! Золотые! ЦСКА впервые с 2016 года выиграл Евролигу

«Эта победа слаще!» Как ЦСКА отпраздновал свой восьмой титул в Евролиге

Евгений Кисурин: У ЦСКА был четкий план, у «Эфеса» только наскоки

19/05 07:01Хоккей
Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодняСегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
19/05 14:19Футбол
Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/05 18:30Футбол
Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираютсяПредседатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
19/05 06:36Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
19/05 16:50Хоккей
Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» – берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
19/05 00:33Хоккей
Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботыПодводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
20/05 00:00Хоккей
Чудо-гол Кучерова и проблемы США. Итоги дня на ЧМ-2019Россия одержала очередную победу, а американцы с трудом обыграли немцев.
18/05 17:12Хоккей
«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/05 01:00Хоккей
Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» – в одном шаге от вылета.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
Новости
13:33 Футбол СМИ: Левашов и Беляев могут продолжить карьеру в «Спартаке»
13:27 Хоккей Нико Хишир: Знали, что мы можем победить сборную России
13:26 Футбол Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус»
13:18 Футбол Руслан Нигматуллин: «Локомотив» не должен упускать прямую путевку в Лигу чемпионов
13:12 Футбол КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви
13:06 Авто/Мото «Макларен» не будет покупать для Алонсо место на старте «500 миль Индианаполиса»
13:06 Футбол Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» на следующий сезон
12:57 Волейбол Волейболисты «Зенита» Спиридонов и Алексеев перешли в «Урал»
12:56 Футбол Дмитрий Хохлов: «Динамо» обязано показать хорошую игру в первом матче на новой арене
12:46 Футбол Адвокаты Кокориных и Мамаева обжаловали арест
12:39 Футбол Влашич получил вызов в сборную Хорватии на июньские матчи
12:35 Хоккей Дмитрий Яшкин: Овечкин и Кузнецов покажут настоящий уровень в более важных матчах
12:32 Фигурное катание Авербух стал постановщиком новой короткой программы Медведевой
12:25 Хоккей Максим Сушинский: «Красная машина» – хороший бренд, но пять лет без золота – много
12:17 Футбол «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Санта-Клары» Кайо
12:09 Футбол СМИ: Ракицкий получит от «Шахтера» золотую медаль чемпионата Украины
12:03 Авто/Мото Алонсо не прошел квалификацию в «500 миль Индианаполиса»
12:02 Фигурное катание Медведева – о последней серии «Игры престолов»: Не мое, извините
11:57 ММА Тренер Нурмагомедова назвал имена опасных соперников для россиянина
11:50 Футбол Гюндоган готов возобновить с «Манчестер Сити» переговоры о новом контракте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика