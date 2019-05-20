Команда-MVP. Как ЦСКА выиграл «Финал четырех» в Витории Победив в финальном матче турецкий «Эфес», армейцы после трехлетнего перерыва вернули себе титул чемпиона Евролиги.

У НИХ ЛУЧШИЙ ОДИН. А У НАС – ВСЕ

Знаете, будь моя воля, ей-богу отдал бы приз лучшего игрока этого «Финала четырех» Шейну Ларкину из «Эфеса». Думаю, Уилл Клайберн, которому досталось это звание, особо бы не обиделся. Просто сама процедура голосования журналистов (бюллетени, куда надо вписать по одному баскетболисту от обеих команд, собирают еще до конца финального матча) не предусматривает вариантов с «нечемпионскими» MVP.

Непатриотично? А, по-моему, так ровно наоборот. В Витории у ЦСКА не было одного лучшего игрока, которого стоило бы выделить из общего ряда, но, скажите на милость, чего же в этом плохого? Да у нас целая Команда-MVP! Которая действовала, как настоящая команда, и победила, как команда – чай, не в теннис играли, а в баскетбол.

Тому же Ларкину с первых минут пришлось иметь дело не только с Дэниэлом Хэкеттом, но и с регулярно помогавшими ему партнерами. Взять хоть эпизод в конце первой четверти, когда Хэкетт по всем канонам охотничьего искусства загнал своего подопечного под щит, где того уже поджидал Кайл Хайнс с увесистым блок-шотом наперевес.

Честно говоря, я ожидал, что защита ЦСКА просто сожрет бедного «малыша» Ларкина. Однако тот оказался молодцом. До самого конца ухитрялся находить пути к армейской корзине и даже процент попаданий удержал на приличном уровне. 59 очков за два матча «Финала четырех» – мягко говоря, не шутки. Так что отдайте, отдайте пареньку эту круглую цацку с буквами MVP. Пусть порадуется.

В ЧЕМПИОНЫ «ЭФЕСУ» ПОКА РАНОВАТО

Если бы не упрямец Ларкин, «Эфес» наверняка был бы разгромлен в пух и прах. Серба Василе Мицича наши закрыли сразу и его долго не было ни видать, ни слыхать. Центровой Брайант Данстон уже в середине третьей четверти схватил четвертый фол и поневоле скукожился. А на одном Крунославе Симоне против ЦСКА далеко не ускачешь. Тем более, что у армейцев в этот вечер отменно летели трехочковые: 14 попаданий из 22, 63,6% реализации!

И дело тут не в удачном дне, а в том, что большинство бросков были открытыми. Даже без ярко выраженного плеймейкера ЦСКА умудрялся регулярно находить свободных снайперов на дуге – например, отлично проходили скидки от «высоких» из трехсекундной зоны. Было видно, что наши настроены на все сто и что после фантастической погони за «Реалом» в полуфинале уж «Эфесу»-то они этот Кубок умрут, но не отдадут.

Для турецкого клуба это был первый финал в истории. У них совершенно новая команда, на две трети набранная прошлым летом. Куда ей тягаться с прожженной армейской машиной, годами отлаживавшейся в «Финалах четырех»? И когда в начале второй половины «Эфес» осмелился высунуть нос вперед на «+1», его тут же больно прищемили захлопнутой дверью. Лидерство турок продолжалось 38 секунд, а еще семь минут спустя перевес ЦСКА вновь достиг 14 очков, – тех, что уже были в первой половине. Все, хорош. Нечего тут хулиганничать.

В МАТЧЕ «РЕАЛ» ДОГНАЛИ – ПОРА ДОГОНЯТЬ ПО ТИТУЛАМ

Для московского клуба эта победа в Евролиге стала восьмой по счету, и теперь отставание от 10-кратных рекордсменов из «Реала» не выглядит безнадежным. В конце нулевых-начале десятых ЦСКА уже подбирался к мадридцам на расстояние «-2», но тогда пойти дальше не получилось, хотя было очень близко. Вспомните, например, стамбульский финал-2012-го, когда армейцы, ведомые нынешним президентом РФБ Андреем Кириленко, растеряли «+19» за 12 минут и проиграли очко «Олимпиакосу».

Что ж, почему бы не повторить попытку в двадцатые годы? Судя по Витории, догонять и обгонять «Реал» наши наловчились неплохо.

Клубы-лидеры по количеству титулов чемпиона Евролиги

1 Реал (Испания) 10 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 2 ЦСКА (Россия/СССР) 8 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019 3 Панатинаикос (Греция) 6 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 4-5 Маккаби Т-А (Израиль) 5 1977, 1981, 2004, 2005, 2014 4-5 Иньис (Италия) 5 1970, 1972, 1973, 1975, 1976 6-9 Олимпиакос (Греция) 3 1997, 2012, 2013 6-9 Югопластика (Югославия) 3 1989, 1990, 1991 6-9 Милан (Италия) 3 1966, 1987, 1988 6-9 СКА Р (СССР) 3 1958, 1959, 1960

Все восемь побед ЦСКА в финалах Евролиги

Год Место Результат Тренер 1961 Рига, Москва ЦСКА – СКА Р (СССР) – 87:62, 61:66 Евгений Алексеев 1963 Мадрид, Москва ЦСКА – Реал (Испания) – 69:86, 91:74, 99:80 Евгений Алексеев 1969 Барселона ЦСКА – Реал (Испания) – 103:99 Арменак Алачачян 1971 Антверпен ЦСКА – Иньис (Италия) – 69:53 Александр Гомельский 2006 Прага ЦСКА – Маккаби Т-А (Израиль) – 73:69 Этторе Мессина 2008 Мадрид ЦСКА – Маккаби Т-А (Израиль) – 91:77 Этторе Мессина 2016 Берлин ЦСКА – Фенербахче (Турция) – 101:96 (ОТ) Димитрис Итудис 2019 Витория ЦСКА – Эфес (Турция) – 91:83 Димитрис Итудис

Витория (Испания). Евролига. Финал четырех. Финал

«Эфес» (Турция) – ЦСКА (Россия) – 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

«Эфес»: Ларкин (29, трехочковые 4/10), Симон (15+10 подборов), Данстон (13+10 подборов), Мицич (10)

ЦСКА: Хиггинс (20, трехочковые 4/5), Клайберн (20, трехочковые 4/6), Де Коло (15), Хайнс (9), Хантер (7), Курбанов (7), Хэккетт (7), Родригес (6), Питерс (0), Боломбой (0), Ухов (0)

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