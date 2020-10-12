Россия удержала ничью с Турцией, «Лейкерс» стали чемпионами НБА 17-й раз, Трусова упала, но победила

После трех туров сборная России возглавляет свою группу – 7 очков. На одно отстают венгры, вчера победившие на выезде сербов – 1:0. У Турции два очка, у Сербии – одно. 14 октября россияне принимают венгерскую команду в Москве.

Отметим, что россияне вышли на матч без ряда ведущих игроков. По разным причинам пропускали поединок защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес (оба на карантине), а также полузащитники-легионеры Алексей Миранчук и Александр Головин.

Хозяева резко сдали в движении, отдали мяч сопернику (возможно, из-за не плохого функционального состояния), ошибались в обороне. Не лучший свой матч провел Дзюба, однако Станислав Черчесов не рискнул заменить своего капитана, что напрашивалось сделать. Несколько взбодрил игру выход Дениса Черышева и Андрея Мостового, но изменить течение матча нашей команде не получилось. Единственный шанс россияне упустили после классного прострела в штрафную с левого фланга ветерана Юрия Жиркова. В этом эпизоде могли забить и Мостовой, и Дзюба, но с ударом первого голкипер гостей справился, а капитану не хватило времени для того, чтобы пробить без помех. Гости были ближе к своей первой победе над российской командой, но то спасал Россию Шунин, то за него играла перекладина.

После отдыха все на поле перевернулось в пользу осмелевшей турецкой команды. Вторые 45 минут она провела лучше, имела несколько хороших моментов и справедливо сравняла счет – на 62-й минуте Кенан Караман закатил мяч в ворота Антона Шунина, забив первый гол своей команды в этом розыгрыше Лиги наций.

Сборная России сыграла на «ВТБ Арене» вничью с Турцией - 1:1 в рамках Лиги наций, проведя два разных тайма. В первом россияне владели инициативой, контролировали игру и ушли на перерыв при счете 1:0 в свою пользу. На 28-й минуте Антон Миранчук завершил красивую комбинацию: после прохода Романа Зобнина и паса в штрафную Артем Дзюба изящно пропустил мяч для полузащитника «Локомотива», который неотразимо пробил сходу.

АНГЛИЯ НЕ ПРОИГРЫВАЕТ ГОД, БЕЛЬГИЯ НЕ ПРОИГРЫВАЛА ДВА

В воскресенье состоялся целый ряд интересных встреч в рамках Лиги наций. Сборная Англии на «Уэмбли» одержала волевую победу над Бельгией – 2:1. Голы у хозяев на счету Маркуса Рэшфорда (39-я минута, с пенальти) и Мэйсона Маунта (64-я), у гостей отличился Ромелу Лукаку (16-я, с пенальти). Англичане не проигрывают уже год, с 11 октября 2019-го, когда уступили чехам в квалификации Евро-2020. У команды Гарета Саутгейта в последних семи матчах 6 побед и одна ничья при впечатляющей разнице мячей – 23:1. А вот бельгийцы прервали свою беспроигрышную серию длиной в два года. Англия возглавляет свою группу с 7-ю очками после трех туров, у Бельгия - 6 очков.

В матче Хорватия – Швеция (2:1) голами отметились легионеры клубов РПЛ. Московский армеец Никола Влашич открыл счет на 31-й минуте техничным ударом в нижний угол. В середине второго тайма игрок «Краснодара» Маркус Берг забил ответный мяч. Победу хозяевам принес Андрей Крамарич на 84-й минуте.

Сразу три матча завершились нулевой ничьей. Франция – Португалия, Польша – Италия, Босния и Герцеговина – Италия. Отметим также хет-трик Эрлина Холанда за сборную Норвегии во встрече с Румынией (4:0).

ЛЕБРОН ПРИЗНАН MVP ФИНАЛА

«Лос-Анджелес Лейкерс» спустя десять лет выиграли плей-офф НБА, в шестом матче серии взяв верх над «Майами Хит» - 106:93. Очередной трипл-дабл в составе победителей в активе Леброна Джеймса – 28 очков, 14 подборов, 10 передач. У его партнера по команде Энтони Дэвиса 19 очков и 15 подборов.

Клуб из Калифорнии завоевал уже 17-й чемпионский титул, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом – «Бостон Селтикс». Леброн, ставший чемпионом в четвертый раз (ранее дважды в составе «Майами» и один раз с «Кливлендом»), был признан MVP финала единогласно – все 11 журналистов назвали его лучшим. В среднем за матч он набирал 29,8 очков, 11,8 подборов и 8,5 передачи.

«Я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны быть. Спасибо тренерскому штабу и партнерам по команде. Мы все заслужили уважение», - сказал Джеймс после победы. Напомним, что плей-офф НБА проводился в Орландо без зрителей из-за пандемии.

ТУТБЕРИДЗЕ БЕЗ ПОБЕДЫ ВПЕРВЫЕ С ЧЕ-2019

Подопечная Евгения Плющенко Александра Трусова стала победительницей второго этапа Кубка России в женском одиночном катании. 16-летняя фигуристка, занимавшая третье место после короткой программы, в произвольной набрала 164,82 балла, опередив на 12 баллов Дарью Усачеву и на 16 с лишним Камилу Валиеву, которая лидировала после первого дня соревнований.

Трусова чисто исполнила два четверных прыжка, но упала на каскаде из тройных. Впрочем, этого оказалось достаточно для более чем убедительного выигрыша по сумме программ. Валиева в воскресенье упала дважды, заняв в итоге второе место.

«На тренировках я почти всегда катаю чисто, только на тулупах небольшие помарки. А упасть с лутца – для меня это из разряда вон… Это не для выступления по мастерам», - эмоционально, сквозь слезы комментировала Камила свой неудачный прокат.

Фигуристка из группы Этери Тутберидзе последний раз проигрывала на чемпионате Европы-2019, когда Софья Самодурова, тренирующаяся у Алексея Мишина, оказалась впереди Алины Загитовой. Напомним, что в мае Трусова покинула группу Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.

У мужчин также первенствовал питомец двукратного олимпийского чемпиона. 17-летний Артем Ковалев выиграл уже второй этап Кубка. У танцоров первое место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин. Первая пара страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли завершить выступления из-за травмы партнерши. В середине программы Виктория остановилась, почувствовав сильную боль.

НАДАЛЬ ДОГНАЛ ФЕДЕРЕРА ПО ПОБЕДАМ НА ТУРНИРАХ «БОЛЬШОГО ШЛЕМА»

Рафаэль Надаль выиграл уже 13-й «Ролан Гаррос». В финале-2020 испанец победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах с разгромным счетом – 6:0, 6:2, 7:5. Это уже 20-й титул на турнирах «Больного шлема» в карьере 34-летнего теннисиста. Столько же у швейцарца Роджера Федерера.

Джокович после поражения нахваливал соперника, заявив, что тот показал феноменальный теннис и провел идеальный матч. «Мне нечего сказать, кроме того, что Рафа меня полностью переиграл, был лучше. Он вообще не ошибался, тащил все и очень здорово играл тактически», - признал серб.

Не стал скромничать в оценках своей игры и Надаль. «Да, я сыграл на потрясающем уровне. Два с половиной сета я играл очень здорово. Против Новака нельзя выигрывать с таким счетом без отличной игры».