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Зачем нужен «Матч ТВ» - показывать фильмы со Сталлоне?
10 сентября 19:00
автор: Юрий Волохов

Зачем нужен «Матч ТВ» - показывать фильмы со Сталлоне?

Вчера правление Ассоциации футбольных клубов РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» на трансляцию игр РПЛ в сезонах 2022/23 - 2025/26 и объявило тендер на приобретение прав на трансляции, который должен пройти до 11 октября.

От 1,9 млрд до 8 млрд

Как действующий основной вещатель, «Матч ТВ» имел приоритетное право на покупку нового четырехлетнего контракта. Для этого нужно было одобрение клубов РПЛ, но лига его отвергла. Теперь будет объявлен тендер на реализацию медиаправ – он должен пройти до 11 октября.

РПЛ получала от «Матч ТВ» 1,9 миллиардов рублей в год. По некоторой информации, телеканал улучшил предложение и готов платить по  4,5 миллиарда рублей за сезон в течение четырех лет.

Конкурент федерального канала онлайн-кинотеатр Okko, который принадлежит «Сбербанку», готов выкладывать по 6 миллиардов рублей в год.

Кроме этого, в тендере будут участвовать видеосервис START, принадлежащий Mail.ru GROUP, а также Яндекс и «Телеспорт». Их предложения пока не известны, но в РФС надеются, что итоговая сумма достигнет 8 млрд.

Как «Матч ТВ» оказался на обочине?

Почему, казалось, незыблемой гегемонии федерального спортивного канала приходит конец? Да потому что на рынке уже несколько лет действуют крупные игроки – мощные онлайн-платформы, принадлежащие крупным российским IT-гигантам и банкам. Эти игроки обладают огромными финансовыми ресурсами. Они давно поделили рынок кино и телесериалов. И уже невозможно найти «левую», пиратскую ссылку, чтобы бесплатно посмотреть вышедший недавно сериал. Что было возможно еще пару лет назад. Хочешь посмотреть – подпишись на данную платформу.

Более того, эти гиганты сами снимают сериалы и фильмы для своих сервисов с российскими звездами в главных ролях. Было очевидно, что они обратятся и к рынку спортивных, и, в частности, футбольных трансляций. Телеаудитория этих трансляций в России весьма внушительна.

И уже обратились. Еще в прошлом году онлайн-сервис Okko выиграл тендер у «Матч ТВ» на трансляцию игр Английской премьер-лиги. Просто перебил предложение телеканала деньгами. Таким образом, федеральный спортивный канал потерял самый лакомый кусок, а значит, и серьезную часть аудитории.

Так как автор этих строк давно и плотно «подсел» на английский футбол, это был плевок лично мне в лицо от федерального канала. Он и создавался для того, чтобы российские болельщики могли бесплатно наслаждаться всем лучшим в мировом спорте и футболе, в частности. Для этого в канал были вкачаны и продолжают вкачиваться гигантские деньги, Словом, пришлось подписаться на Okko. А что оставалось делать?

Казалось бы, «Матч ТВ» после такого фиаско должен был зубами цепляться за остальные европейские чемпионаты. И первый из таких – конечно же, испанская Ла лига. Но нет – Okko забрал и испанский футбол. Это был второй удар лично по мне, рядовому любителю футбола. И тут еще и наш родимый футбол уйдет с «Матч ТВ»…

ЕСЛИ МЕНЯ ТОШНИТ ОТ ДЖЕКИ ЧАНА?

Итак, чем может нас порадовать в этом сезоне федеральный канал в плане футбольных трансляций? Бундеслига. Турнир на любителя. Иногда интересно лишь посмотреть на «Баварию»: забьет ли она семь голов или ограничится четырьмя?

Серия А – не по душе мне муторный итальянский футбол. Интерес вызывали разве что матчи «Ювентуса» из-за Роналду и «Интера», в основном, из-за Лукаку. Но оба героя уже в Англии.

Лига 1. Там можно смотреть только игры «ПСЖ», тем более, сейчас у французского чемпионата появился серьезный козырь в лице Месси.

Кроме «ПСЖ» разве еще за «Монако», и то, только из-за Головина, можно понаблюдать.

Не густо. Такими темпами, скоро «Матч ТВ» будет забивать сетку старьем вроде «Рокки», что уже периодически делает, и фильмов с Джеки Чаном, от которых любого вменяемого человека стошнит.

И тут закрадывается логичный вопрос: зачем тогда нужен федеральный спортивный канал? И, кстати, чем там будет заниматься многочисленный отряд комментаторов?

источник: «Советский спорт»
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