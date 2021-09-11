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Медведев в финале US Open, Путин против отмены лимита, а Жириновский против пива на стадионах
11 сентября 08:17
автор: Иван Сергеев
автор фото: ATP

Медведев в финале US Open, Путин против отмены лимита, а Жириновский против пива на стадионах

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

МЕДВЕДЕВ СЫГРАЕТ С ДЖОКОВИЧЕМ В ФИНАЛЕ US OPEN

Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, победив в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:5, 6:2. Ключевым в поединке стал второй сет, в котором россиянин отыграл два сетбола. В решающем матче Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, выигравшим в тяжелейшем пятисетовом матче у представителя Германии Александра Зверева - 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Для Даниила это будет второй финал US Open. В 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Всего же Медведев третий раз в карьере примет участие в главном матче турниров «Большого шлема». В начале нынешнего года он играл в финале Australian Open, где не смог справиться с Джоковичем, проиграв в трех сетах.

Лишь три российских теннисиста в истории играли больше в финалах «Большого шлема». Мария Шарапова делала это 10 раз, а Марат Сафин и Светлана Кузнецова – по 4. Трижды выступали на таком уровне Евгений Кафельников и Динара Сафина.

Что касается Джоковича, то он 31-й раз сыграет в финалах «Большого шлема». Тем самым серб повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера. Победа в финале US Open станет для него 21-й – и это будет рекордом для мужского тенниса. Кроме того, в таком случае он выиграет календарный «Большой шлем».

По личным встречам Медведев уступает сопернику – 3:5.

ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ ПЛАНЫ ПО ОТМЕНЕ ЛИМИТА НА ЛЕГИОНЕРОВ

Владимир Путин выступил против отмены лимита в российском футболе. Такое заявление президент России сделал на Совете по развитию физической культуры и спорта 10 сентября. В своей речи глава государства отметил, что наша сборная с 1988 года не принимает участие в Олимпийских играх. Хотя справедливости ради надо заметить, что Олимпиада не считается самым главным турниром для футбольного мира.

Судя по всему, после такого заявления РФС с РПЛ не решатся пойти на полную отмену лимита или его дальнейшее ослабление. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в своих комментариях подчеркнул, что решать этот вопрос предстоит футбольным властям. В вопросе по количеству иностранцев и так не существовало единой позиции. Ряд руководителей клубов давно продвигает тему полной отмены ограничений, кто-то предлагает вариант постепенного дальнейшего ослабления, а кто-то полагает, что лимит должен существовать.

Напомним, что после бурных обсуждений на общем собрании РПЛ было выработано решение о схеме «10+15», которая допускает включение в заявку на сезон не более десяти иностранцев. При этом все они могли бы находиться на поле. Теперь, однако, вряд ли лига и РФС пойдут против мнения Путина, ведь всем хорошо известно о том, что российский футбол финансируется в большинстве своем государственными компаниями. Сейчас в РПЛ действует правило «8+17», согласно которому клубы могут иметь в заявке не больше 8 иностранных игроков.

Помимо лимита на легионеров, Владимир Путин затронул на Совете также тему скандального судейства на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике, в которых неожиданно арбитры отдали предпочтение израильской спортсменке Линой Ашрам. Большинство экспертов посчитали, что россиянок сестер Дину и Арину Авериных засудили. Президент выразил сочувствие по поводу произошедшего и подчеркнул, что «надо добиваться справедливого судейства и отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса».

ЖИРИНОВСКИЙ ПОМЕНЯЛ МНЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ПИВА НА ФУТБОЛЕ

Владимир Жириновский неожиданно выступил против закона о возвращении продажи пива на стадионы, заявив, что отзывает его. Лидер ЛДПР уверяет, что не хочет, чтобы его партия ассоциировалась с ростом количества пьющих людей в стране. По его мнению, именно это и случится, если пиво вернется на футбольные арены.

Естественный вопрос возникает в таком случае, почему ранее партия не только не возражала против внедрения мировой практики – продажи пива на спортивных мероприятиях, но была инициатором законопроекта. На это Жириновский ответил так: «Единая Россия» хитрым маневром подсунула нам этот законопроект, чтобы этот закон пошел от нас. Со мной никто ничего не согласовывал! ЛДПР не может принять этот закон, потому что у нас 40 голосов, а у них – 340. «Единая Россия» примет все что угодно. Для меня важно было услышать мнение фанатов».

Вряд ли фанаты будут против продажи пива. Напротив, не первый год идут разговоры о необходимости вернуть болельщикам такую возможность. В заявлении политика многие уже увидели предвыборную риторику. Забота о здоровье населения со стороны различных деятелей резко обостряется накануне подобных мероприятий.

Пиво запретили продавать на наших стадионах с начала 2005 года. С этого момента было всего два исключения — Кубок конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018.

источник: «Советский спорт»
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