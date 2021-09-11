«Я сказал, вы что там обалдели?!» На «Матч ТВ» вместо «Спартака», «Зенита» и Месси – пляжный футбол

Сегодня большой футбольный день не только в России, но и в Европе. Судите сами: в 16.30 «Зенит» принимает «Ахмат». В 19.00 «Спартак» дома сыграет с «Химками».

Все знают ситуацию в «Спартаке», и, как говорят, Руй Витория висит на волоске, только победа продлит его пребывание в России. Как думаете, эта игра будет интересна болельщикам? Ответ очевиден.

А генеральная репетиция перед стартом в Лиге чемпионов нашего единственного представителя, даже еще с неуступчивым «Ахматом»? Думается, желающих посмотреть эту игру тоже наберется немало. Посмотреть ее, правда, можно – но только на платном канале.

А что же будет идти на общедоступном в это время?

Закончится финал «Кубка легенд», это, где ветераны пинают мячик на маленькой площадке, еще до начала игры в Санкт-Петербурге, и сразу – бокс, затем «Формула 1» - даже не финал, а квалификация.