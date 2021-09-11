«Я сказал, вы что там обалдели?!» На «Матч ТВ» вместо «Спартака», «Зенита» и Месси – пляжный футбол

Сегодня большой футбольный день не только в России, но и в Европе. Судите сами: в 16.30 «Зенит» принимает «Ахмат». В 19.00 «Спартак» дома сыграет с «Химками».
Все знают ситуацию в «Спартаке», и, как говорят, Руй Витория висит на волоске, только победа продлит его пребывание в России. Как думаете, эта игра будет интересна болельщикам? Ответ очевиден.
А генеральная репетиция перед стартом в Лиге чемпионов нашего единственного представителя, даже еще с неуступчивым «Ахматом»? Думается, желающих посмотреть эту игру тоже наберется немало. Посмотреть ее, правда, можно – но только на платном канале.
А что же будет идти на общедоступном в это время?
Закончится финал «Кубка легенд», это, где ветераны пинают мячик на маленькой площадке, еще до начала игры в Санкт-Петербурге, и сразу – бокс, затем «Формула 1» - даже не финал, а квалификация.
А вместо «Спартака» - 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу Россия – Украина. Ну, ладно – это еще так-сяк. Но панируется, что матч закончится в районе 20.00, тут бы в самый раз показать второй тайм игры «Спартак» - «Химки». Ан, нет – вам предложено полюбоваться пляжным футболом – Суперфинал Евролиги Россия – Испания.
Кто-нибудь в здравом уме может смотреть больше трех минут на это ужасное зрелище – под названием «пляжный футбол»? Полная профанация и издевательство над великим видом спорта.
Ладно, профукал федеральный спортивный канал трансляции матчей АПЛ и испанского чемпионата. Но сегодня в календаре есть следующие суперпоединки: «Бавария» - Лейпциг» в Бундеслиге, «Наполи – «Ювентус» в Серии А, «ПСЖ» Месси против «Клермона» во Франции, и наконец, «Монако» Головина принимает «Марсель».
Почему хотя бы что-то из этого великолепного разнообразия не показать? Однако поздно вечером в сетке значится ММА.
Помните строчку из знаменитой песни Высоцкого «Я сказал, вы, что там обалдели? Вы ж уронили шахматный престиж».
Престиж «Матч ТВ» падает все ниже.