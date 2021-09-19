Купола, Ironman, горные лыжи и Русский Раптор – синергию спорта и туризма обсудили в Гостином дворе

Дискуссия прошла при поддержке «РК-Спорт» — спортивной платформы Фонда Росконгресс в рамках выставки «Спорт. Туризм. Бизнес» и форума «Живу спортом».

Александр Карелин подчеркнул значимость упаковки соревнований. «Если все потратить на то, что происходит внутри арены, сэкономить на красной дорожке, ничего не рассказать городу и глобальной аудитории — эффекта не будет. Есть замечательный пример Уфы, где через неделю после Игр в Токио прошел чемпионат мира по борьбе среди юниоров. Только из США приехало 70 борцов и тренеров, которые совсем по-другому увидели здесь Россию, познакомились с Башкортостаном. А это 20-летние борцы, активные в социальных сетях. Если говорить о диетарных предпочтениях, то на это время в магазинах исчезла конина и башкирский вяленый гусь — все разобрали гости», — рассказал легендарный борец. Он также привел пример Томска, где в июле прошел чемпионат мира по подводному плаванию. «310 участников, 32 страны. Церемонию открытия провели в кафедральном соборе Томска и каждый смог пройти по красной дорожке. Все это было в социальных сетях. Эмоционально отреагировали колумбийские пловцы: один наколол матрешку, другой елку, а третий — картинку кафедрального собора и надпись „Томск“ на русском языке», — рассказал Александр Карелин.

Санкт-Петербург претендует на полный Ironman

Один из мировых трендов, который в пандемию стал звучать еще сильнее — путешественники все чаще едут не смотреть спортивные мероприятия, а участвовать в них. «Я сам марафонец, и когда уже пробежишь, начинаешь считать — где ел, где ночевал, что купил, и если сложить затраты всех участников, то для города получается солидный доход», — отметил вице-премьер Удмуртии Михаил Хомич, который был модератором дискуссии.

Минувшим летом 2500 человек приняли участие в ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 в Санкт-Петербурге — престижнейших соревнования на выносливость, которые впервые прошли в России. «Участники проплыли 2 км на Гребном канале, проехали 90 км на велосипеде по улицам города и ЗСД, пробежали 21 км по парку Победы и Елагину острову. Многие приехали с семьями, все это активно публиковалось в социальных сетях. Соревнования в таком формате при таком уровне организации работают на бренд Санкт-Петербурга и России, стимулируют открытие новых кафе и отелей, создание фирм, обеспечивающих инвентарем, и другие сервисы. Хочу подчеркнуть инклюзивность IronMan; когда тебя обгоняет слепая девушка, которая бежит с сопровождающим, это сильное побуждение к действию. В этот раз в Санкт-Петербурге была так называемая „половинка“. Мы будем подавать заявку, чтобы в 2023 году у нас прошла уже полная дистанция: 4 км — плавание, 180 км — на велосипеде и 42 км — бег, а также чемпионат мира по IronMan в „половинке“», — рассказал генеральный директор «ВЭБ Венчурс» Олег Теплов, в профайле которого есть покоренный IronMan.

Центр компетенций для горнолыжных курортов

Зимняя Олимпиада в Сочи и последовавший за ней интерес к наследию Игр, бум горных лыж и сноуборда стали этапным событием для развития индустрии гостеприимства в нашей стране. «Сочи — яркий пример того, как олимпийское наследие не эксплуатируется, а развивается: город наполняется новой всесезонной инфраструктурой, принимает все больше гостей. 3 миллиона человек за год приезжает на объекты „Красной Поляны“. Для нас актуальна формула „туризм = спорт“. Помимо горнолыжных трасс, созданы беговые и велосипедные маршруты, экотропы. Спортсмены приезжают к нам тренироваться в условиях высокогорья. Ежегодно у нас проходит порядка 20 спортивных событий — как профессиональных, так и массовых», — рассказала директор по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова. Она также сообщила, как опыт Сочи тиражируется в другие регионы. «Только что на Восточном экономическом форуме мы подписали инвестиционное соглашение о создании во Владивостоке на острове Русский парка развлечений с отелем и игорной зоной. Летом на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании горнолыжного курорта в Адыгее», — отметила Ольга Филипенкова.