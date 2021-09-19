ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Купола, Ironman, горные лыжи и Русский Раптор – синергию спорта и туризма обсудили в Гостином дворе
19 сентября 19:20
автор: Сергей Иванов

Купола, Ironman, горные лыжи и Русский Раптор – синергию спорта и туризма обсудили в Гостином дворе

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, генеральный директор «ВЭБ Венчурс» Олег Теплов, директор по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова и другие эксперты приняли участие в сессии «Спорт и туризм — синергия ресурсов развития регионов», состоявшейся в московском Гостином дворе.

Дискуссия прошла при поддержке «РК-Спорт» — спортивной платформы Фонда Росконгресс в рамках выставки «Спорт. Туризм. Бизнес» и форума «Живу спортом».

Александр Карелин подчеркнул значимость упаковки соревнований. «Если все потратить на то, что происходит внутри арены, сэкономить на красной дорожке, ничего не рассказать городу и глобальной аудитории — эффекта не будет. Есть замечательный пример Уфы, где через неделю после Игр в Токио прошел чемпионат мира по борьбе среди юниоров. Только из США приехало 70 борцов и тренеров, которые совсем по-другому увидели здесь Россию, познакомились с Башкортостаном. А это 20-летние борцы, активные в социальных сетях. Если говорить о диетарных предпочтениях, то на это время в магазинах исчезла конина и башкирский вяленый гусь — все разобрали гости», — рассказал легендарный борец. Он также привел пример Томска, где в июле прошел чемпионат мира по подводному плаванию. «310 участников, 32 страны. Церемонию открытия провели в кафедральном соборе Томска и каждый смог пройти по красной дорожке. Все это было в социальных сетях. Эмоционально отреагировали колумбийские пловцы: один наколол матрешку, другой елку, а третий — картинку кафедрального собора и надпись „Томск“ на русском языке», — рассказал Александр Карелин.

Санкт-Петербург претендует на полный Ironman

Один из мировых трендов, который в пандемию стал звучать еще сильнее — путешественники все чаще едут не смотреть спортивные мероприятия, а участвовать в них. «Я сам марафонец, и когда уже пробежишь, начинаешь считать — где ел, где ночевал, что купил, и если сложить затраты всех участников, то для города получается солидный доход», — отметил вице-премьер Удмуртии Михаил Хомич, который был модератором дискуссии.

Минувшим летом 2500 человек приняли участие в ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 в Санкт-Петербурге — престижнейших соревнования на выносливость, которые впервые прошли в России. «Участники проплыли 2 км на Гребном канале, проехали 90 км на велосипеде по улицам города и ЗСД, пробежали 21 км по парку Победы и Елагину острову. Многие приехали с семьями, все это активно публиковалось в социальных сетях. Соревнования в таком формате при таком уровне организации работают на бренд Санкт-Петербурга и России, стимулируют открытие новых кафе и отелей, создание фирм, обеспечивающих инвентарем, и другие сервисы. Хочу подчеркнуть инклюзивность IronMan; когда тебя обгоняет слепая девушка, которая бежит с сопровождающим, это сильное побуждение к действию. В этот раз в Санкт-Петербурге была так называемая „половинка“. Мы будем подавать заявку, чтобы в 2023 году у нас прошла уже полная дистанция: 4 км — плавание, 180 км — на велосипеде и 42 км — бег, а также чемпионат мира по IronMan в „половинке“», — рассказал генеральный директор «ВЭБ Венчурс» Олег Теплов, в профайле которого есть покоренный IronMan.

Центр компетенций для горнолыжных курортов

Зимняя Олимпиада в Сочи и последовавший за ней интерес к наследию Игр, бум горных лыж и сноуборда стали этапным событием для развития индустрии гостеприимства в нашей стране. «Сочи — яркий пример того, как олимпийское наследие не эксплуатируется, а развивается: город наполняется новой всесезонной инфраструктурой, принимает все больше гостей. 3 миллиона человек за год приезжает на объекты „Красной Поляны“. Для нас актуальна формула „туризм = спорт“. Помимо горнолыжных трасс, созданы беговые и велосипедные маршруты, экотропы. Спортсмены приезжают к нам тренироваться в условиях высокогорья. Ежегодно у нас проходит порядка 20 спортивных событий — как профессиональных, так и массовых», — рассказала директор по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова. Она также сообщила, как опыт Сочи тиражируется в другие регионы. «Только что на Восточном экономическом форуме мы подписали инвестиционное соглашение о создании во Владивостоке на острове Русский парка развлечений с отелем и игорной зоной. Летом на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании горнолыжного курорта в Адыгее», — отметила Ольга Филипенкова.

Горнолыжная инфраструктура стала базисом для создания всесезонных курортов во многих регионах страны. «Наша цель, чтобы „Манжерок“ на Алтае для всех россиян ассоциировался с горными лыжами так же, как Сочи, и мы готовы делиться опытом. Год назад на базе курорта создали центр компетенций. Собираем технологии, делаем шоурумы, обучаем своих сотрудников. В ближайший год эту услугу можно будет тиражировать на внешний рынок», — рассказал руководитель проектов департамента строительства Сбера, председатель совета директоров всесезонного курорта «Манжерок» Иван Морозов.

Эксурсии по крыше «Лужников»

Как большие арены, лишившиеся из-за интегрируется многих мероприятий, интегрируются в туристические форматы, также обсудили на сессии. «Мы сделали спектакль „Место счастья“ для мобильного приложения с интерактивной экскурсией. Только в этом году около 10 тысяч человек приняло участие в экскурсии по крыше Большой спортивной арены — эта возможность изначально была предусмотрена на этапе реконструкции стадиона перед чемпионатом мира по футболу. Набирают обороты скалодром, аквапарк, веревочный парк, корпоративные программы», — рассказала руководитель центра сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники» Юлия Журкина.

Одним из самых популярных экспонатов на выставке «Спорт. Туризм. Бизнес» стал «Русский Раптор» на стенде Фонда Росконгресс — знаменитая желтая нива из Velgutsgarage. Брутальный шедевр автотюнинга, созданный блогером AcademeG стал частью презентации автомотофестиваля «ДвижОк», который состоится в Санкт-Петербурге летом 2022 года. Также на стенде был презентован форум «Путешествуй!», дебют которого состоялся в июне этого года.

«У каждой региона и города России есть чем привлечь внимание. Как я уже говорил, все зависит от упаковки. В этом году исполнилось бы 150 лет основателю победных традиций борцов Ивану Максимовичу Поддубному, который последние дни жизни провел в небольшом городке Ейск в Краснодарском крае. 10 лет назад мы открыли в Ейске памятник Поддубному в парке, названном в его учесть. И люди активно едут туда пофотографироваться, посетить музей Ивана Максимовича. Это даже не визитная карточка, а пригласительный билет, притягивающий поток туристов», — рассказал трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА одержал волевую победу над "Автомобилистом"Александра Трусова победила на турнире в СШАДочь Пеле рассказала о его состоянииРудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудьВеликая объяснила, чем ее не устроили подаренные машиныОлимпийский чемпион назвал Губерниева моральным уродом
Любуйся, Каталония! Как «Динамо» победило в Сочи благодаря голу Захаряна, за которым следит «Барселона»
В выездном матче восьмого тура РПЛ бело-голубые с минимальным счетом одолели «Сочи», наступив на горло своему атакующему стилю игры.
Шоу Роналду продолжается! Криштиану забил 4 гола в 3 матчах за «МЮ», Де Хеа вытащил пенальти на пятой добавленной
В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Вест Хэм» (2:1) в сумасшедшем матче.
Головин забил, его команда чуть не проиграла… Как «Монако» унес ноги из Ниццы
Монегаски с Александром Головиным, который отличился впервые в нынешнем сезоне, сыграли вничью в гостях с «Ниццей» (2:2) и после шести туров набрали в чемпионате Франции всего 5 очков.
Феерия от Смита, Куцелабы и Царукяна. Как прошел UFC Vegas 37
«Плеймейкер» подводит итоги зрелищного бойцовского вечера в Лас-Вегасе, главный поединок которого завершился досрочной победой Энтони Смита над Райаном Спэнном.
Дэвис отыгрался на Солдате Бога за конфуз с Немковым. Итоги главного боя Bellator 266
«Плеймейкер» рассказывает, как Фил Дэвис победил кубинца Йоэля Ромеро в интригующем противостоянии полутяжеловесов в Сан-Хосе.
«Шварц работает очень интересно, но проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев объяснил «Плеймейкеру», почему в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Динамо» (19 сентября, 19:00) он выше оценивает шансы южан.
Миранчук — не для основы… Лидер сборной России снова потерялся в «Аталанте»
Клуб из Бергамо добыл тяжелейшую гостевую победу в матче с «Салернитаной» - 1:0, но наш легионер Алексей Миранчук к ней не причастен.
Отец и дети! На старте 8-го тура зажгли ветеран Глушаков, молодой Агаларов и 16-летний Пиняев
Восьмой тур Российской Премьер-Лиги стартовал весьма бойко: в трех субботних матчах забито 13 мячей, а «Ростов» и «Химки» после поражений соответственно в Самаре и Уфе оказались в зоне стыков.
Возвращение «легенды». Как Кокорину дали 10 минут, а через пять он мог «сесть»
Александр Кокорин впервые в нынешнем сезоне появился на поле в матче итальянской Серии А, едва не осложнив «Фиорентине» путь к выездной победе над «Дженоа» (2:1).
Падение с тройного акселя настораживает… Зачем Трусова отправилась за рекордом в США
В ночь с пятницы на субботу 18 сентября бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова выступила в американском Норвуде на престижном U.S. International Figure Skating Classic.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика