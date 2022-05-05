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Чемпионат Азии по пауэрлифтингу состоится благодаря усилиям чемпиона Алексея Баженова

Глава федерации World Powerlifting Congress пауэрлифтинга Челябинской области раскрыл планы организации. В эксклюзивном интервью «Советскому Спорту» Алексей Баженов поделился, как видит развитие индустрии пауэрлифтинга в России, почему важно делать шоу, и какими способами вывести турниры на новый уровень.
Чемпионат Азии по пауэрлифтингу состоится благодаря усилиям чемпиона Алексея Баженова
05 мая 2022 19:30
автор: Сергей Иванов
автор фото: Алексей Баженов

Во главе федерации пауэрлифтинга WPC Челябинского региона Алексей Баженов с 2013 года. Он сам – действующий спортсмен, многократный чемпион России, Европы и мира. В его послужном списке два мировых рекорда, статус абсолютного чемпиона мира в Лас-Вегасе, «золото» и «серебро» самых престижных турниров. Сейчас спортсмен занимается организацией соревнований – в том числе Чемпионата России и Чемпионата Азии, которые во многом стали «лицом» индустрии пауэрлифтинга в стране. Под крылом Баженова турниры становятся более массовыми и зрелищными, а пауэрлифтинг охватывает все большее число людей, прежде далеких от спорта.

- Алексей, вы возглавили федерацию пауэрлифтинга, будучи успешным спортсменом. Когда случился «перелом» и вы решили, что продолжите развивать спорт и как организатор?
- Международные выезды у меня начались в 2011 году. Сначала чемпионат Европы в Праге, затем первый титул чемпиона мира в Риге. Но переломным стал 2012 год – турнир в Лас-Вегасе. Это невероятные впечатления: легендарный город, сотни сильнейших спортсменов со всего мира, блестящая организация соревнований. Мы к такому даже не совсем были готовы. Но выступили очень успешно. Меня признали абсолютным чемпионом мира в общем зачете среди всех весовых категорий. 2012 год голову «сломал» очень сильно. Все мои установки повернулись в сторону пауэрлифтинга, остальное ушло на второй план. Назад пути уже не было – только спорт. И как раз после этого я принял предложение встать у руля федерации. Кстати, до сих пор в организации турниров равняюсь на Лас-Вегас.

- Что повлияло на выбор вашей кандидатуры?
- Конечно, сыграли роль победы. В Лас-Вегасе я встречался с президентом WPC (Всемирный конгресс пауэрлифтинга – прим. ред.) Майком Свини, который курировал турнир. Возможно, его позиция повлияла на выбор моей кандидатуры. И в WPC увидели, что я горю спортом, в некотором смысле перфекционист. Наверное, разглядели организаторский потенциал. Так или иначе, в 2013 году мне поступило предложение, и я согласился.

Фото: Алексей Баженов

- И на вас легла огромная ответственность за всю индустрию. У вас был свежий взгляд, как сделать троеборье более популярным, привлечь людей, спонсоров?
- Я сам действующий спортсмен, прошел всю иерархию с самых низов, и отлично понимаю внутреннюю кухню: что значит задержать время в разминке или подготовить непрезентабельную медаль. Хорошая площадка, качественные профессиональные снаряды, трансляции, спонсоры для поощрения спортсменов. От тысячи мелочей зависит качество турнира и отношение участников. Конечно, я сразу с головой опустился в организаторскую работу, чтобы поднять наши турниры на тот уровень, который сам бы хотел видеть как спортсмен. Это тяжелый неочевидный труд: найти спонсоров, где-то выбить деньги, где-то договориться, пригласить спортивных гостей, прессу, продумать размещение участников и судей. Вплоть до того, что сам с дизайнерами ломаю голову над логотипом. Все должно быть предусмотрено на 100%.

- Часто пауэрлифтинг – не самый зрелищный спорт. У вас иной подход?
- Мы всегда делаем шоу. Наши турниры проводятся, не чтобы поставить галочку, - нам важно заинтересовать и участников, и зрителей. Вообще про зрителей: соревнования пауэрлифтинга в России часто интересуют только узкий круг спортсменов, проходят камерно, даже скромно. А мне нравится шоу. Пауэрлифтеры - это же сильнейшие люди! Гераклы! На соревнованиях столько драматургии: спортсмен же не мышцами вес толкает - характером берет! Где такое еще увидишь? Остается только придать этому огранку, разрешить музыку, собрать группу поддержки - от такого зрелища зритель не откажется. И мы стараемся превратить соревнования в праздник. У нас всегда музыка, каждый спортсмен может заказать себе трек для выхода. Приглашаем спортивных звезд, представителей минспорта, делаем трансляции, фотосъемку, приходят группы поддержки. Из таких моментов складывается атмосфера, люди к нам тянутся.

- Вы проводите топовые в России турниры по пауэрлифтингу – почему их отдали в ваши руки?
- Я провожу Чемпионат России в Челябинске, он проходил в 2018 и 2020 году, правда, вмешалась пандемия. Это ответственные соревнования, где ставятся российские и мировые рекорды, все должно быть на высшем уровне. И за нашей федерацией закреплен Чемпионат Азии в Челябинске – моем родном городе. Раньше турниры в Челябинске проходили редко – раз в несколько лет - и почти незаметно. Наш Чемпионат Азии – уже спортивный бренд, турнир международного уровня, на который съезжается вся Россия, Индия, Иран, Монголия и т.д. Мы делаем громкое спортивное событие, которое важно не только для спорта, но и для города.

- Видите эффект от таких усилий? Пауэрлифтинг наращивает популярность?
- Вполне. Многие спортсмены целенаправленно едут на наши турниры, потому что уверены в уровне организации. К нам действительно съезжается много людей, и каждый год в заявках новые имена. Это значит, что людям интересно, вовлекаются молодые люди, приходят зрители. Спортсменам ведь важно выступать не наедине с собой, нужны конкуренты, чтобы показать себя по-максимуму, дух соперничества, поддержка зрителей. У нас очень открытая политика: наша федерация приветствует участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, у нас меньше ограничений, чем в официальной федерации. Убираем барьеры и ломаем стереотипы. Пауэрлифтинг должен быть доступен для всех, кто хочет попробовать свои силы.

Фото: Алексей Баженов

- При этом вы также занимаетесь тренерской деятельностью. Есть воспитанники, которыми вы гордитесь?
- Есть момент гордости за нескольких ребят. С Ильей Макаровым мы дружим со спортзала, он регулярно выигрывает «абсолютки» (становится абсолютным чемпионом среди всех весовых категорий – прим. ред.). Сергей Терентьев, с которым тоже тренируемся уже много лет, показывает впечатляющие результаты. Владимир Бабин, который живет в Трехгорном Челябинской области – закрытом городке с населением 30 тыс. человек. Это сильнейший спортсмен, постоянно всех побеждает, пожарный по профессии. Он проводит у себя в Трехгорном турниры – мы тоже приезжаем, помогаем с организацией. Для маленького города это всегда большое событие, нас там ждут, узнают, фотографируются. В этих соревнованиях больше массовости, чем статуса, но я считаю важным поддерживать спорт в небольших населенных пунктах, отвлекать людей с улиц.

- В то же время вы сами продолжаете успешную спортивную карьеру. Сколько у вас наград? Как удается все совмещать?
- Выступления я не прерывал, до пандемии практически каждый год выезжал на соревнования. В 2014 году у меня было два мировых рекорда в категории 90 кг: на Чемпионате Европы в Баку и Чемпионате мира в Уэст-Палм-Бич, США, штат Флорида. 2015 и частично 2016 год пришлось пропустить из-за травмы плеча, в 2016-м я выступал только на Чемпионате Азии. Затем 2017 и 2018 годы - первые места на Чемпионатах Мира в США. Совмещать непросто, но приходится. Вообще за все эти годы привык, выработал график. Усиленные тренировки по три-четыре раза в неделю – больше просто нельзя в нашем спорте. Пауэрлифтинг учит, что для победы на соревнованиях, сначала необходимо победить себя, свои страхи, лень, боль. Поставил цель - идешь к ней не сворачивая.

- Пандемия и нынешняя политическая ситуация сильно сказались на пауэрлифтинге?
- Два года практически выпали из спорта. В 2020 году еще провели Чемпионат России, следующий уже не состоялся. Спортсменов ограничили в тренировках, это, конечно, не очень хорошо сказалось на подготовке. Международные турниры были на паузе, так как границы закрыты. Но сейчас ковидные ограничения снимают, и мы начинаем возвращаться в русло.

Сейчас готовлюсь к турниру в Кыргызстане, а затем вернемся к организации российских турниров. Нам удалось возобновить Чемпионат Азии. Уже утверждены даты: 16-17 июля 2022 года. Соревнования необходимо проводить, ведь телу нужна нагрузка, характеру вызовы, а зрителю зрелище. Все ждут соревнований и мы их проведем на хорошем уровне!

источник: «Советский спорт»
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