Готовь сани летом, даже если ты занимаешься плаванием

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16 июня 2022 19:06

Почти каждый россиянин, интересующийся спортом, ловил себя на мысли, почему наши паралимпийцы привозят больше золотых медалей и чаще одерживают победы в авторитетных международных турнирах в отличие от «обычных» спортсменов, уставших от внимания статусных спонсоров и миллионных гонораров.

Согласитесь, мы восхищаемся силой духа не сломленных физическими недостатками людей, их упорством и выступлениями за гранью возможностей человеческого тела.

Почему так происходит? Попытались посмотреть на ситуацию через одно локальное спортивное мероприятие. Хотя сначала нужно объяснить, как стало возможным его проведение.

Наведение порядка на рынке азартных игр привело к значительному росту целевых отчислений от букмекерской деятельности – в первом квартале 2022 года спортивным федерациям переведено более 3,2 млрд рублей, которые они могут использовать для развития детско-юношеского и профессионального спорта: улучшать материально-техническую базу, проводить новые мероприятия и материально стимулировать спортсменов и тренерский состав.

Контролирует деятельность букмекеров, занимается расчетом, сбором и распределением средств Единый регулятор азартных игр. После его создания целевое финансирование впервые стали получать спортивные федерации, развивающие паралимпийские виды спорта.

Сегодня в городе Дзержинске состоялось мероприятие Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Это знаковое, по сути, событие. Первые юношеские соревнования, проведение которых стало возможным благодаря полученным от ЕРАИ целевым отчислениям.

Около двухсот мальчишек и девчонок из двадцати двух регионов России, от Хабаровского края до Вологодской области, получили возможность собраться вместе и выбрать в честном поединке самого достойного, а тренеры - пообщаться с единомышленниками и обменятся опытом.

«Эти соревнования – уникальное событие, так как в них впервые принимают участие не только юноши и девушки, но и совсем юные спортсмены, дети от 9 до 15 лет. А состав участников показывает, что в нашей стране созданы хорошие условия для развития паралимпийского плавания с самого юного возраста. Поэтому крайне необходимо проведение детских соревнований всероссийского уровня большего диапазона возрастов» - радостно комментирует Главный тренер Паралимпийской сборной команды России, Член Совета Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА, Заслуженный тренер России Юрий Назаренко, также являющийся директором спортивной школы олимпийского резерва «Заря» в Дзержинске, принимающей сегодня маленьких спортсменов.

Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением ОДА запланировано проведение до конца года семи соревнований для мальчишек и девчонок по различным дисциплинам: бочча, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, велоспорт, легкая атлетика и бадминтон.

«Для нас очень важно, что наконец появилась возможность проводить именно детские соревнования. Это позволяет нашим детям с ограниченными возможностями здоровья приобщиться к занятиям физической культурой и спортом. Соревнования дают им возможность развиваться в спортивном плане, приобретать необходимый соревновательный опыт и получение массовых спортивных разрядов, что позволяет им двигаться дальше по спортивной лестнице» - рассказывает Андрей Строкин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, Президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр .

Сейчас в Государственной думе РФ обсуждается возможность использования целевых отчислений от букмекерской деятельности для финансирования и студенческого спорта, что позволит подростку не уходить из спорта после окончания школы, и в дальнейшем совмещать его с учебой. Прекрасный социальный лифт, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями по здоровью!

Внебюджетное финансирование напрямую зависит от успехов спортивных федераций, выступая дополнительным стимулом для спортсменов и тренерского состава. Система прозрачна и справедлива. Например, паралимпийцы и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья чуть не дотянули до вхождения в десятку лидеров именно благодаря своим удачным выступлениям.

Непосредственно Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата находится на 11 месте среди 113 спортивных федераций России. Согласно законодательству, 20% от получаемой суммы целевых отчислений организации должны направлять на развитие именно детско-юношеского спорта, что позволяет растить собственные кадры, поддерживая юных спортсменов с самого детства.

«Перечисляемые нами целевые отчисления стали эффективным инструментом поддержки спортсменов. Но взаимодействие государства, представителем которого является ЕРАИ, и спортивных федераций – двусторонний процесс. Выделение финансирования «для галочки», без учета работы самих федераций и при отсутствии у них мотивации к развитию нецелесообразно. Когда соревнования организованы на высоком уровне с приглашением более двухсот юных спортсменов из разных регионов нашей страны, плюс намечен план дальнейшей работы с молодежью, возникает уверенность в дальнейших успехах наших паралимпийцев» - прокомментировал генеральный директор ППК «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачев.

Когда спортом последовательно занимаются профессионалы своего дела, а государство дальновидно находит возможности поддержать конструктивные инициативы финансово, через целевые отчисления, начинается долгая история успеха многих спортсменов: от заплыва ребенком в дзержинском бассейне - до получения золотой медали под звучание российского гимна на мировой арене. Забеги на короткие дистанции с покупкой иностранных легионеров никогда не дадут такого эффекта для российского спорта, как выращивание своих кадров.

источник: «Советский спорт»
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