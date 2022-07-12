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Сохранит ли спорт свою финансовую стабильность?

Горячая дискуссия развернулась накануне в стенах Высшей школы экономики. Тема была под стать градусу кипения: «Спортивная индустрия в условиях трансофрмации экономики. Как повысить конкурентоспособность отрасли?» Аналитики, практики, спортсмены, медийщики обсуждали, что необходимо сделать, чтобы спортивная сфера была устойчивой.
Сохранит ли спорт свою финансовую стабильность?
12 июля 2022 21:06
автор: Сергей Терехов

Главред «Совспорта» Николай Яременко, по традиции, задал тон своими рассуждениями о вредоносности пресловутого «паспорта болельщика»:

«Уверен, что к спорту это отношения не имеет. И тема эта полностью уйдет из повестки дня уже через несколько лет».

Российский футболист, общественный деятель Дмитрий Булыкин (справа) не согласился с главредом «Советского спорта» о том, что fan-ID однозначно вреден.

Дмитрий Булыкин был осторожнее:

«Надо искать компромисс. Не допускаю ситуацию, при которой трибуны будут пустыми».

Фигуристка Екатерина Боброва сетовала на иные проблемы:

«Без российских спортсменов победы на международных турнирах стали уже не такими яркими. Во многих видах спорта именно российские спортсмены задают тон и подтягивают общий уровень до своего. Я не застала как действующая спортсменка самой процедуры отстранения по неспортивным причинам, но прекрасно понимаю спортсменов сегодня. Я была чемпионкой России семь раз, и мне это не дает никаких привилегий. А вот звание олимпийской чемпионки – совсем иной уровень. Это совсем не означает, что уровень чемпионата России не высок – его сегодня даже из-за рубежа смотрят, но спортсмен без чемпионата мира не может полностью реализоваться».

У олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой отличное настроение. Как и у большинства участников отраслевой комиссии Асооциации менеджеров по развитию спортивной индустрии.

Директор Института спортивного менеджмента и права Сергей Алтухов выступил с довольно любопытным докладом, основные тезисы которого базировались на том, что сегодняшняя модель управления спортом целиком ориентирована на западную модель. Но есть и альтернатива – это страны БРИКС, это 3,2 млрд человек (40 процентов населения Земли).

Председателю Отраслевой комиссии, послу FIFA, послу ООН в России Виктории Лопыревой (справа) награду вручает первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

источник: «Советский спорт»
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Сохранит ли спорт свою финансовую стабильность?
Сохранит ли спорт свою финансовую стабильность?
Горячая дискуссия развернулась накануне в стенах Высшей школы экономики. Тема была под стать градусу кипения: «Спортивная индустрия в условиях трансофрмации экономики. Как повысить конкурентоспособность отрасли?» Аналитики, практики, спортсмены, медийщики обсуждали, что необходимо сделать, чтобы спортивная сфера была устойчивой.
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