Шахматы на корте, или как правильно тренировать мозг ракеткой и мячом

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ПРИВЫКАНИЕ

Этот вид спорта малотравматичен, полезен для здоровья, тренирует мозг, несложен в обучении, демократичен, а главное - стать чемпионом в нем гораздо больше шансов, чем, скажем, в олимпийских видах. В общем, сквош прекрасен во всех отношениях. Но, как признался наш сегодняшний гость Павел Петриков, руководитель московских сквош-клубов, у этой игры все-таки есть один серьезный недостаток - она вызывает практически неконтролируемое привыкание. Об этом и о других особенностях сквоша и получился наш разговор.

РИСКНУЛИ СО СКВОШЕМ И НЕ ПРОГАДАЛИ

- Про сквош говорим с вами очень жарким летом. Для вас этот вид спорта, скорее, летний или зимний?

- Внесезонный (улыбается). Тренировки и соревнования по сквошу, в основном, проходят в закрытых помещениях. Бывает, что соревнования проводят и на улице, в Египте или Америке, но чаще это большие события, вроде чемпионатов мира.

- И все же, больше желающих поиграть в сквош летом или зимой?

- В холодное время.

- Почему решили развивать именно этот вид спорта?

- Можно сказать, что это была случайность. У нас есть параллельный проект - агрегатор спортивных площадок. Мы стали искать новый вид спорта, который можно добавить в этот агрегатор. И узнали про сквош. Затем познакомились с президентом Федерации сквоша Кириллом Перовым, который рассказал нам, что клубов по сквошу в Москве мало и на них большой спрос. Разговор этот состоялся примерно в 2014 году. А спустя пару лет наши знакомые нашли помещение, в котором планировали построить площадку для мини-футбола и где еще оставалось место для трех небольших кортов, и предложили его нам. Мы решили рискнуть и не прогадали. Наш первый сквош-клуб открылся 2016 году. Хотя этот вид спорта и нишевый, запрос на корты и тренировки был действительно повышенный. Кстати, на сегодняшний день он только увеличивается.

- До вас кто-то пытался открывать сквош-клубы в Москве?

- Открывали, и большинство из этих клубов работают по сей день. Просто их немного. А глобально сквош в России появился в конце 80-х - начале 90-х годов. Доктор технических наук Василий Борисов, будучи в командировке в США, познакомился с этим видом спорта, очень им загорелся и привез сюда. Он был первым президентом Федерации сквоша России, проводил турниры и российские, и международные, развивал детский сквош.

ИЗ ТЮРЬМЫ – ПО ВСЕМУ МИРУ

- Существуют три версии того, как появился сквош: в тюрьмах на корабле, в обычных английских тюрьмах, в английских колледжах. Вы в какую из них больше верите?

- Я за экзотическую версию - думаю, что в тюрьмах. Но, скорее всего, этот вид спорта придумали в колледже.

- Вас не обижает, когда сквош называют «разминкой для бизнесменов»?

- Не обижает. Сквош, как вид спорта, давно признан во всем мире. Да, некоторые воспринимают сквош «младшим братом тенниса». Кто-то вообще считает, что сквош-корты созданы для тренировок теннисистов. Но достаточно один раз попробовать поиграть в сквош, чтобы понять, насколько это непростой вид спорта. Да, в него легко войти - небольшая дистанция для бега, мяч не уходит в аут и остается в пределах тренировочной коробки. Сквош - очень азартный и заразный вид спорта. Но чтобы дойти до профессионального уровня, понадобятся годы и годы тренировок.

- Некоторые тренеры по сквошу признаются, что когда к ним приходят в первый раз профессиональные футболисты, хоккеисты или боксеры - уже через полчаса просят дать им передышку...

- Тут многое зависит от тренера, конечно (улыбается). Если он поставит перед собой задачу измотать, то все возможно. Поверьте, на тренировке по сквошу, можно даже быстрее, чем через полчаса, вымотать человека. А в целом, сквош - это другая нагрузка, другая группа мышц работает, чем, например, в футболе.

- А обычным людям, непрофессионалам, есть чего бояться на первой тренировке?

- Для каждого человека будет своя нагрузка, и все это предварительно обсуждается с тренером. По моим наблюдениям, даже если есть базовая школьная спортивная подготовка, то уже с первого раза получается выбивать и держать мяч. Потому сквош у многих сразу вызывает азарт и привыкание.

МЕНТАЛЬНОСТЬ И ИМЕНА

- Когда говорят, что возрастной ценз в сквоше может быть увеличен до 85 лет, это не лукавство?

- Недавно в Америке, в Филадельфии, проходил один крупный турнир по сквошу. Там реконструировали историческое здание и поставили в нем 20 кортов. Так вот, на этом турнире была представлена соревновательная категория «80+». Дедушки, возможно, и не очень быстро бегали по корту, но играли на счет - все как полагается.

- У нас в России такая возрастная группа посещает сквош-клубы?

- У нас пока нет такой практики - другая ментальность. Это ведь все воспитывается с детства. В России классический вид спорта - футбол. А в Америке, и в некоторых странах Европы во многих школах стоит сквош-корт.

- Вы в плотном контакте с Федерацией сквоша в России? Какие виды взаимодействия практикуете?

- Взаимодействуем активно. Федерация сквоша регулярно проводит чемпионат России и Кубок Москвы, но наши корты пока не принимают эти старты. Мы заточены под другое. Мы ближе к любителям, к новичкам. Стараемся больше развивать это направление.

- Среди профессиональных российских сквошистов уже есть большие имена?

- Влад Титов, чемпион России. До него это звание носил Константин Кострыкин, он иногда тренирует в наших клубах. Также нельзя не упомянуть 11-кратного чемпиона России Алексея Северинова. В женской категории - чемпионка России Алеся Алешина, Варвара Есина, Екатерина Марусан и 13-кратная чемпионка России Ирина Беляева.

- В России есть запрос на телетрансляции соревнований по сквошу?

- Не думаю. Аудитория еще слишком маленькая. В дальнейшем, при правильном развитии - почему бы и нет? Но, безусловно, будет непросто. Этот вид спорта надо прокачивать с большими бюджетами.

СКОЛЬЕКО ЭТО СТОИТ?

Сквош - это дорогой вид спорта?

- Если сравнивать не с хоккейными, а, скажем, с футбольными школами, то сопоставимо. В среднем одно занятия для ребенка в группе у нас стоит 1000 рублей. В принципе, и для взрослых это тоже недорого. Понятное дело, что если вы хотите заниматься индивидуально, один на один с тренером и три раза в неделю, то это уже будет небюджетно, где-то 4500 рублей за тренировку.

- Сквош называют «шахматами на корте». Но когда смотришь на соревнования по этому виду спорта со стороны, кажется, что все что там происходит - максимально просто и легко...

- Бей - беги (смеётся). На самом деле, вы нашли мою болевую точку. Когда смотришь соревнования по сквошу на видео, может показаться, что это скучно. Тут, конечно, необходим хороший комментатор. Профессиональные игроки двигаются на корте максимально оптимально, с длинным шагом. Создается ощущение, что спортсмены все делают очень медленно. В начале знакомства с этим видом спорта его лучше смотреть вживую. И нелишним будет изучить правила. Они у нас есть. В сквоше есть определенная тактика: тебе нужно ударить по мячу так, чтобы сопернику было неудобно его отбить. При этом надо не забыть вернуться на самую удобную позицию на корте и следить за противником, чтобы заранее понимать, как он сейчас ударит. И просчитывать его действия можно на несколько шагов вперед. Например, отправить соперника туда, откуда он сможет делать только определенные виды ударов, создавать сложные ситуации. Для этого нужно быстро соображать.

- То есть в сквоше есть определённый набор тактических схем?

- Безусловно. Более того, находясь уже не первый год в этом виде спорта, я до сих пор, смотря международные соревнования, открываю для себя что-то новое.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЛЯ ПУБЛИКИ

- Кстати, о международных соревнованиях. Я знаю, что на некоторых крупных турнирах, для привлечения публики, ставят прозрачные корты. Так, например, регулярно происходит в Штатах. У нас было что-то подобное?

- В Москве, в одном большом торговом центре тоже размещали. Было здорово. Красивая, подсвеченная синим светом изнутри «стекляшка», где спортсмены проводили матчи. Посетители просто не могли пройти мимо. А вообще, не от хорошей жизни придумали ставить прозрачные корты. Чтобы вы понимали, классический сквош-корт - это коробка с полностью непрозрачными стенами. Относительно недавно стали делать стеклянной заднюю стенку. Но, на таком корте можно поставить только одну трибуну. А вот полностью прозрачный со всех сторон корт привлекает максимальное количество зрителей. Да и смотрится это стильно. В Египте, кстати, регулярно проводят турниры в прозрачном корте на фоне пирамид - завораживающее зрелище.

- Дорого поставить такой корт?

- Нет. Он стоит примерно так же, как и обычный. Федерация сквоша планировала разметить «стекляшки» и в других знаковых местах города, но пока сложно получить разрешение на те или иные локации. Будем дальше пытаться.

- На Красную площадь пытались замахнуться?

- Даже не представляете, сколько заходов сделали. (смеётся)

- Какие еще были интересные точки в разработке?

- Парк Горького хотел поставить у себя прозрачный корт стационарно. Они целую зону планировали реконструировать под сквош. Но потом в парке сменился директор, и идея заглохла.

- Я так понимаю, долго вы не грустили по этому поводу?

- Да. Установка прозрачных кортов - не приоритетная задача для нас. И потом, эта история больше держится на энтузиазме. Сейчас мы сосредоточены на своих клубах, интерес к нашему виду спорта растет, а вот классических сквош-кортов не хватает. Будем строить.

- Москва же большая. Казалось бы, выбор помещений должен быть очень разнообразным...

- С нами не все так просто. В центре, понятно, дорогая аренда. Если искать по промзонам, то не каждая нам подойдет. Все-таки вокруг должна быть такая инфраструктура, которая не отпугнет посетителей. Кроме того, многие помещения для спортивных объектов заточены больше под фитнес, а там классическая высота потолка - 4 метра. Наша же коробка должна быть в высоту 6 метров.

- Для нас теперь закрыто больше чем половина мира. Как будете выходить из ситуации с экипировкой и инвентарем?

- Тяжко будем выходить. В России не производят мячи для сквоша и ракетки, собственно, как и все остальное. Раньше закупали все необходимое в Европе. Теперь будем придумывать обходные пути.

- А как же идея о том, что вся эта ситуация должна сподвигнуть нас производить все у себя?

- Дело в том, что объем потребления этой продукции у нас очень маленький, открывать для этого целое производство будет просто нерентабельно.

- Пару слов напутствия для тех, кто планирует попробовать себя в сквоше?

- Ничего не бойтесь. Травматичность у нас - одна из самых минимальных по сравнению с другими видами спорта. И хотя бы первое занятие обязательно проведите с тренером, но только в кроссовках с белой подошвой!