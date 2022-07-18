Быть всегда на коне

Российский конный спорт сейчас, в условиях западных санкций, переживает непростые времена. Многие международные спортивные федерации внезапно забыли о принципе «спорт вне политики», и FEI в их числе. Международная федерация конного спорта с 6 марта 2022 года ввела запрет на участие в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Апелляция ФКСР на эту резолюцию была отклонена бюро FEI. Тем не менее, FEI продолжает сотрудничать с ФКСР в сфере поддержания квалификации специалистов и развития конного спорта, приглашает представителей ФКСР на свои форумы, допускает участие судей, спортсменов и лошадей в национальных турнирах.

Например, FEI одобрила Евразийскую программу развития выездки. Об этой программе положительно отзывалась Президент ФКСР Марина Владимировна Сечина. В качестве технического эксперта Евразийской программы развития выездки работает тренер российской сборной Александра Юрьевна Корелова. В рамках этого проекта она посетила Киргизстан, Узбекистан, Молдову, Белоруссию, Иран, везде находя спортсменов, занимающихся выездкой, давая им ценные рекомендации, мотивируя для участия в соревнованиях.

Впрочем, едва ли нужно объяснять, как участие в соревнованиях важно для каждого спортсмена. Общероссийские первенства проводятся в соответствии с Единым календарем спортивных мероприятий, но нужны и другие разнообразные соревнования – для участников разных возрастных групп и с разным уровнем подготовки.

Например, конноспортивный комплекс MAXIMA PARK в конце июня 2022 года принимает пять турниров, организованных Евразийской ассоциацией конного спорта, в которую входят десять постсоветских государств и Иран. Они объединены в три группы: Европейскую (Россия, Белоруссия, Молдавия), Центрально-Азиатскую (Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) и Каспийско-Кавказскую (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран), так что по смыслу эти соревнования являются международными.

Однако на просторах Интернета есть интервью старшего тренера молодежной сборной Ольги Олеговны Соболевой, где она много внимания уделяет общероссийскому первенству и словно бы демонстративно обходит вниманием состязания, проводимые Евразийской ассоциацией конного спорта, как бы вскользь причисляет их к открытым российским соревнованиям. Кстати, некоторые источники утверждают, будто госпожа Соболева как член бюро ФКСР голосовала против участия России в Евразийской программе развития выездки. А ведь Ольга Олеговна еще и государственная служащая – старший преподаватель Московской государственной академии физической культуры на кафедре теории и методики плавания, гребного и конного спорта.

Такое отношение к международным состязаниям, объединяющим участников из одиннадцати стран, вызывает, мягко говоря, недоумение. Можно предположить, что пренебрежение международными соревнованиями, которые организует Евразийская ассоциация конного спорта, означает молчаливое согласие с запретом FEI на участие наших спортсменов в международных первенствах и льет воду на мельницу западных санкций. Несколько странная позиция для члена руководства Федерации Конного спорта России, не правда ли?

В апреле в Госдуму внесен проект поправок в статью 201 УК РФ об ответственности за использование лицом, выполняющим управленческие функции, своих полномочий вопреки законным интересам организации в целях исполнения санкций против России. В свете этих законодательных изменений любой, кто выполняет недружественные решения иностранных государств и организаций, кто потворствует санкциям, возможно, вскоре будет рисковать собственным служебным положением.

Остается только пожелать, чтобы все спортсмены, тренеры, судьи и официальные лица объединились ради одной цели – развития спорта, новых спортивных достижений и побед.