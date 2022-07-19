Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Исход: все больше российских спортсменов хотят сменить гражданство

После тотального бана российского спорта, все больше российских спортсменов подумывают о смене гражданства. И среди них спортсмены топового уровня.
Исход: все больше российских спортсменов хотят сменить гражданство
19 июля 2022 15:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: Roland Garros

АНДРЕЙ РУБЛЕВ И ДАРЬЯ КАСАТКИНА

Последние пару дней взорвали информационное пространство наши теннисисты - восьмая ракетка мира Андрей Рублев и Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA и является первой ракеткой России. Они ждали интервью YouTube-каналу блогера Виктора Кравченко, где рассказали много интересного.

«Если говорим об Уимблдоне, то для них да — нужно поменять паспорт. Если нас полностью забанят со всех турниров, и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов. Тебе ничего не останется просто по сути? По факту да», — сказал Рублев.

Ему вторит Дарья Касаткина, она не только сама подумывает о смене гражданства, но и рекомендует это юным теннисистам.

«У нас забрали Кубок Билли Джин Кинг. Когда его вернут? Да никогда не вернут. С Олимпиадой ничего непонятно, а она через два года. В общем, мы отшельники. Я не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала Касаткина

«Но перекрыли «кислород» не только и не столько топам: если 19-летним ещё повезло и они успели начать международную карьеру, то, по словам теннисистов, младший возраст — будущее российского тенниса — такой возможности уже лишился. На годы вперёд — да. Многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят — раз отстраняют от Уимблдона и мы не знаем, что будет дальше. А детям я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте», - категорична Касаткина.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявления теннисистов.

«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет. И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

ДИАНА ДЭВИС И ГЛЕБ СМОЛКИН

Еще в апреле появились новости, что наша пара фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин находятся на просмотре в Ассоциации фигурного катания США и готовы сменить гражданство. Спортсмены уже давно там живут и тренируются, а у Дэвис, которая является дочерью Этери Тутберидзе, есть американский паспорт, выданный ей по праву рождения.

Также появилась информация, что пара поженилась, и теперь Глеб может рассчитывать на американский паспорт, как муж гражданки США.

Правда, сами фигуристы опровергают информацию, что они хотят выступать за сборную США, а просматриваются специальной комиссией федерации только для того, чтобы принимать участие в соревнованиях внутри Америки.

Пара перспективная, и, думается, для сборной США этот дуэт станет приобретением. Если спортсмены все-таки решатся выступать за их сборную.

Летом 2021 года одиночница Анастасия Губанова взяла грузинское гражданство, чтобы выступить на Играх в Пекине. В России Губанова успехов не добивалась, была в тени наших замечательных девчонок: 10-е место на чемпионате страны. Катаясь под флагом Грузии, Анастасия стала 11-й на Играх, 6-й на ЧМ и 7-й на ЧЕ.

Вряд ли будут менять гражданство наши топовые девушки – Александра Трусова или Анна Щербакова. Они уже много добились, хотя могли бы еще побеждать и побеждать на мировых турнирах. Например, невозможно представить, что Трусова после победы на очередном крупном турнире берет британский флаг и совершает круг почета. Это уже совсем Кафка.

Но что делать нашим юным звездочкам, которым сейчас по 14-15? Для них наступает самое время, чтобы расти, прорываться на мировой уровень. А если бан продлится еще два-три года? Для них это будет катастрофа. С фигурным катанием можно заканчивать на самом взлете карьеры.

Отметим, что МОК и отдельные федерации допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты. Например, гроссмейстер Ян Непомнящий недавно выиграл турнир претендентов и вновь сыграет матч за корону с Магнусом Карлсеном.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Исход: все больше российских спортсменов хотят сменить гражданство
Исход: все больше российских спортсменов хотят сменить гражданство
После тотального бана российского спорта, все больше российских спортсменов подумывают о смене гражданства. И среди них спортсмены топового уровня.
19.07.2022 15:03
Хроника
автор: Юрий Волохов
Быть всегда на коне
Быть всегда на коне
Да, спорт – это мир, как в значении «вселенная», так и в значении «согласие». Спорт – это труд спортсменов, тренеров и судей. Спорт – это борьба с соперниками и с самим собой. Спорт – это воля к победе. Спорт – это зрелище, незабываемые эмоции для болельщиков. Все это в полной мере относится и к конному спорту, уникальной особенностью которого является взаимодействие между лошадью и всадником.
18.07.2022 12:16
Хроника
О предателях и подлецах. Реплика Николая Яременко
О предателях и подлецах. Реплика Николая Яременко
О крайне неудачных высказываниях депутата Романа Терюшкова, который заклеймил спортсменов, задумывающихся о продолжении международной карьеры – в полемической колонке главного редактора.
15.07.2022 23:34
Хроника
автор: Николай Яременко
Шахматы на корте, или как правильно тренировать мозг ракеткой и мячом
Шахматы на корте, или как правильно тренировать мозг ракеткой и мячом
У этого вида спорта практически нет недостатков. В него играют в 150 странах мира. Но в то же самое время во многих из них находятся те, кто не признает его настоящим спортом. Кто придумал эту игру, до сих доподлинно неизвестно, но по месту рождения вопросов не возникает - это Англия.
14.07.2022 22:48
Хроника
автор: Анастасия Лукачи
Сохранит ли спорт свою финансовую стабильность?
Сохранит ли спорт свою финансовую стабильность?
Горячая дискуссия развернулась накануне в стенах Высшей школы экономики. Тема была под стать градусу кипения: «Спортивная индустрия в условиях трансофрмации экономики. Как повысить конкурентоспособность отрасли?» Аналитики, практики, спортсмены, медийщики обсуждали, что необходимо сделать, чтобы спортивная сфера была устойчивой.
12.07.2022 21:06
Хроника
автор: Сергей Терехов
Незаметно подкрался юбилей. «Советскому спорту» – 100 лет!
Незаметно подкрался юбилей. «Советскому спорту» – 100 лет!
В четверг исполнилось сто лет со дня выхода первого издания «Известия спорта», которое, многократно переименовываясь, превращаясь то в «Красный спорт», то в «Советский», дожило до совсем замечательной круглой даты.
07.07.2022 23:38
Хроника
автор: Николай Яременко
От чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс - любитель бокса, хоккея и футбола
От чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс - любитель бокса, хоккея и футбола
На 46-м году жизни скончался исполнитель Пьер Нарцисс, прославившийся песней «Шоколадный заяц». Почему певец ушел из жизни так рано?
22.06.2022 20:03
Хроника
автор: Юрий Волохов
Любительский спорт стал намного ближе. История одного приложения
Любительский спорт стал намного ближе. История одного приложения
26 мая прошла IX, ежегодная Премия и Форум «Спорт и Россия-2022». В рамках специального проекта «Digital Leaders Sport» награду получил Александр Меркулов, руководитель проекта FindSport.ru. Почему цифровизация многократно увеличивает количество занимающихся спортом, и как владельцы частных кортов и футбольных полей перешли от расписания на бумажке к онлайн-сервисам.
22.06.2022 19:06
Хроника
автор: Анастасия Лукачи
Отарик, с днем рождения! Колонка Яременко
Отарик, с днем рождения! Колонка Яременко
Стараюсь ни при каких обстоятельствах не использовать служебное положение в личных целях. Но тут уж очень многие в редакции попросили об этом. Тем более что он – среди прочих видов работы – еще и наш обозреватель. Признаюсь, что я даже и не предполагал, что любовь к нему столь велика.
22.06.2022 00:15
Хроника
автор: Николай Яременко
Встречи культур, встречи спортсменов, встречи на ПМЭФ
Встречи культур, встречи спортсменов, встречи на ПМЭФ
С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге проходит юбилейный, 25-й международный экономический форум. «Советский спорт» традиционно выступает партнером спортивной части программы. А в этом году она особенно расширенная – турниры по дзюдо, гала-матчи по хоккею и баскетболу, традиционные соревнования по гольфу и т.п.
17.06.2022 19:24
Хроника
автор: Николай Яременко
Старт РПЛ и не только в обзоре футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках и видосиках.
От «Нужно искоренять!» до «Молодец, Даша!» Касаткина рассказала о своей ориентации — это вызвало бурную реакцию
12-я ракетка мира Дарья Касаткина совершила редкий для российского спорта каминг-аут, заявив о том, что у нее есть девушка и опубликовав совместное фото с фигуристкой Натальей Забияко. Сердечко в посте не оставило сомнений, что это любовь.
Дело Газзаева живет и процветает! Минспорт намерен создать Объединенный чемпионат от Херсона до Цхинвала
На совещании в ДНР Министерство спорта России предложило создать футбольную лигу для команд Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.
Непомнящий протестирует Карлсена, Шварцман переходит под флаг Израиля. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Ждем Слуцкого в Премьер-Лиге? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Парень из будущего! Как стремление к совершенству сделало Александра Большунова идеальным лыжником
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет трехкратного чемпиона зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 18.07.2022: на кону 4 350 000 рублей!
18 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Лига Ставок» стала титульным спонсором крупного предсезонного турнира в Сочи
С 3 по 9 августа 2022 года на черноморском побережье пройдет престижный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open» с участием «Сочи», «Авангарда», СКА, «Адмирала», минского «Динамо» и олимпийской сборной России.
«Цель — побыстрее обезопасить себя от стыков». Валерий Карпин — после матча с «Динамо»
Валерий Карпин и его визави Славиша Йоканович подвели итоги матча 1-го тура РПЛ «Динамо» - «Ростов» (1:1).
Карпин замахнется на медали? Как «Динамо» на глазах у Овечкина еле удержало ничью с «Ростовом»
По неожиданному сценарию прошел матч в Москве между бело-голубыми и ростовчанами (1:1), которые были ближе к победе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика