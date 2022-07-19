Исход: все больше российских спортсменов хотят сменить гражданство

АНДРЕЙ РУБЛЕВ И ДАРЬЯ КАСАТКИНА

Последние пару дней взорвали информационное пространство наши теннисисты - восьмая ракетка мира Андрей Рублев и Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA и является первой ракеткой России. Они ждали интервью YouTube-каналу блогера Виктора Кравченко, где рассказали много интересного.

«Если говорим об Уимблдоне, то для них да — нужно поменять паспорт. Если нас полностью забанят со всех турниров, и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов. Тебе ничего не останется просто по сути? По факту да», — сказал Рублев.

Ему вторит Дарья Касаткина, она не только сама подумывает о смене гражданства, но и рекомендует это юным теннисистам.

«У нас забрали Кубок Билли Джин Кинг. Когда его вернут? Да никогда не вернут. С Олимпиадой ничего непонятно, а она через два года. В общем, мы отшельники. Я не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала Касаткина

«Но перекрыли «кислород» не только и не столько топам: если 19-летним ещё повезло и они успели начать международную карьеру, то, по словам теннисистов, младший возраст — будущее российского тенниса — такой возможности уже лишился. На годы вперёд — да. Многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят — раз отстраняют от Уимблдона и мы не знаем, что будет дальше. А детям я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте», - категорична Касаткина.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявления теннисистов.

«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет. И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

ДИАНА ДЭВИС И ГЛЕБ СМОЛКИН

Еще в апреле появились новости, что наша пара фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин находятся на просмотре в Ассоциации фигурного катания США и готовы сменить гражданство. Спортсмены уже давно там живут и тренируются, а у Дэвис, которая является дочерью Этери Тутберидзе, есть американский паспорт, выданный ей по праву рождения.

Также появилась информация, что пара поженилась, и теперь Глеб может рассчитывать на американский паспорт, как муж гражданки США.

Правда, сами фигуристы опровергают информацию, что они хотят выступать за сборную США, а просматриваются специальной комиссией федерации только для того, чтобы принимать участие в соревнованиях внутри Америки.

Пара перспективная, и, думается, для сборной США этот дуэт станет приобретением. Если спортсмены все-таки решатся выступать за их сборную.

Летом 2021 года одиночница Анастасия Губанова взяла грузинское гражданство, чтобы выступить на Играх в Пекине. В России Губанова успехов не добивалась, была в тени наших замечательных девчонок: 10-е место на чемпионате страны. Катаясь под флагом Грузии, Анастасия стала 11-й на Играх, 6-й на ЧМ и 7-й на ЧЕ.

Вряд ли будут менять гражданство наши топовые девушки – Александра Трусова или Анна Щербакова. Они уже много добились, хотя могли бы еще побеждать и побеждать на мировых турнирах. Например, невозможно представить, что Трусова после победы на очередном крупном турнире берет британский флаг и совершает круг почета. Это уже совсем Кафка.

Но что делать нашим юным звездочкам, которым сейчас по 14-15? Для них наступает самое время, чтобы расти, прорываться на мировой уровень. А если бан продлится еще два-три года? Для них это будет катастрофа. С фигурным катанием можно заканчивать на самом взлете карьеры.

Отметим, что МОК и отдельные федерации допускает участие российских спортсменов в нейтральном статусе, благодаря чему продолжают выступать российские теннисисты, дзюдоисты, самбисты, шахматисты. Например, гроссмейстер Ян Непомнящий недавно выиграл турнир претендентов и вновь сыграет матч за корону с Магнусом Карлсеном.