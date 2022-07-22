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Назад в СССР. Какой была реклама советских спорттоваров

Во времена СССР и его планового хозяйства, какая могла быть реклама, спросите вы. И будете правы, конечно. Но не совсем. Новые бренды в мире спорта и спортивные товары, конечно же, рекламировали. Итак, с чего всё начиналось?
Назад в СССР. Какой была реклама советских спорттоваров
22 июля 2022 23:22
автор: Милена Кармалита

ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

До появления телевизионный рекламы в СССР была реклама плакатная. И на всем протяжении советского периода печатная реклама была инструментом государственной пропаганды. Поэтому чаще всего рекламировались не конкретные торговые марки, а продукты в целом, государственные предприятия и фабрики.

Также пропагандировался отказ от алкоголя, здоровый образ жизни и правила гигиены. Телевизионная реклама появилась в 1964 году, это была реклама кукурузы. Первые советские рекламные ролики были посвящены только отечественным товарам. Хотя и премиальным - например, таким, как автомобиль «Волга».

РОЛИК ДЛИННОЮ В ФИЛЬМ

Телезрители сначала воспринимали рекламу несерьезно, скорее смотрели как интересный юмористический ролик. Длительность одного такого рекламного ролика порой достигала 10 минут.

То есть реклама в Союзе, конечно же, была, но не в таком объёме, в котором мы получаем её сейчас.

В 80-е в СССР начался выпуск лицензионных кроссовок «Адидас», и когда они появлялись на прилавках, очередь за ними достигала внушительных размеров. Не менее популярна была и чешская марка «Ботас» - известная марка спортивной обуви, выпускаемой в Чехословакии. Она была представлена уже широкой линейкой товаров: хоккейные и лыжные ботинки, баскетбольные кеды, тапочки для бега, прыжков в высоту и длину, массивные ботинки для слалома. В обуви этой марки известные спортсмены добивались выдающихся результатов и завоёвывали высокие титулы. На фото – новинка тогдашней спортивной обуви марки «Ботас».

ТАПОЧКИ ДЛЯ СПОРТА

История спортивной обуви «Palladium» для соревнований и отдыха начинается в 1947 году. В 1920 году Чарльзом Гудъером была изобретена вулканизированная резина. Этот материал был чрезвычайно важен для промышленности, поэтому его стали применять для производства авиационных шин. Со временем шины из вулканизированной резины стали визитной карточкой не только французских, но и большинства европейских самолетов. Инновационная технология литья со вставками холста в каучук пользовалась популярностью вплоть до окончания WWII.

Компания, которая занималась производством шин, стала терпеть убытки и, чтобы не разориться, переквалифицировалась в обувную. В 1947 году в городе Пон-де-Шерюи (Pont De Cheruy) была открыта первая фабрика по производству легких и надежных мужских ботинок. Интересный факт: имя основателя «Palladium» до сих пор неизвестно. Даже на официальном сайте бренда нет никакой информации об этом человеке. В 70-х бренд Palladium направил свои силы еще и в профессиональный спорт. Так, в обуви компании можно было увидеть теннисистов, баскетболистов и других спортсменов. Например, легенда баскетбола Ален Жиль стал лицом Palladium, когда, выступая в кроссовках Palatennis, регулярно приводил свою команду к победе. Обувь Palladium была известна в спортивном мире как одна из самых легких среди прочих спортивных брендов.

НЕНАЗОЙЛИВЫЙ СЕКСИЗМ В РЕКЛАМЕ?

А вот так рекламировались товары для спорта в газете «Вестник». Ненавязчиво, напоминая, что следует заботиться о своем здоровье, но с акцентом на товары для спорта.

В СССР существовало всего четыре телеканала, один из них транслировался исключительно на Москву, а один был сугубо образовательный, но при этом спорт в СССР показывался очень часто. В один день могло быть показано два баскетбола и два хоккея, регулярно в сетке каналов были чемпионат мира по шахматам и соревнования по художественной гимнастике. Не говоря уже обо всех футбольных еврокубковых матчах советских клубов.

источник: «Советский спорт»
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