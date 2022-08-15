Спартакиада шагает по стране: Интриги, напряжение, драматургия

В командном зачете по итогам первых дней уверенно лидируют Москва, Московская, Свердловская и Ростовская области. В спину им дышат Республика Татарстан, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края. О наиболее заметных спортивных событиях – в нашем материале.

ГОЛЬФ: ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ!

Соревновательную программу 10 августа открыл гольф. В Подмосковном гольф-клубе в течение трех дней лучшие гольфисты страны (а их собралось 45 мужчин и 26 женщин) выявляли победителей и призеров индивидуальных соревнований. Площадь поля «Форест Хиллс» составляет 85 га. Один раунд длится около 5 часов, за это время участник проходит более 12 километров. Каждая лунка может стать решающей.

Деревня Матвейково, что под Дмитровом, стала центром притяжения для лучших гольфистов страны в первые же дни Спартакиады.

Гольф находится в «десятке» самых популярных видов спорта. Впервые вошел в Олимпийскую программу в 1900 году, но вскоре выбыл из списка более чем на столетие. Восстановился в семье олимпийских видов спорта на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Соревнования, открывшие программу Спартакиады, полностью оправдали ожидания, подарив болельщикам и почитателям тенниса яркие эмоции. Наши гольфисты показывали по-настоящему чемпионский гольф, временами драматичный, но всегда с истинным спортивным характером.

Золото Спартакиады завоевала Полина Марина, серебряный призер Чемпионата России-2022. Вера Маркевич завоевала серебро. Екатерине Петровой досталась бронза.

У мужчин на протяжении всех дней лидировал действующий чемпион России Давид Нагиев, он и завоевал золото Спартакиады. Серебро отстоял в борьбе сразу с несколькими преследователями Сергей Миронов. Бронза у пятикратного чемпиона России Владимира Осипова.

Первые медалисты – в гольфе!

В командном зачете золото у Москвы, серебро у Московской области. Бронзу Спартакиады увезла с собой Сборная Свердловской области.

ВОЛЕЙБОЛ: ИНТРИГА РАЗГОРАЕТСЯ

В Новосибирске и Казани продолжается первый групповой этап турнира по волейболу среди мужских команд. В нём принимают участие восемь сборных, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровскую, Новосибирскую, Ленинградскую, Белгородскую области.

Команды по-настоящему втянулись в спортивную борьбу за медали. Так, встреча в Новосибирске между коллективами из Кемерова и Ленинградской области прошла все пять партий в нервной борьбе: у подопечных Алексея Бабешина возникали проблемы в приеме, давление на коллектив из Кемерова лишь росло, они не могли найти свою игру, а Пирайнен и Каюмов помогают своей паре доигровщиков — командные взаимодействия команды из Ленобласти на высоте – в итоге трудная, но заслуженная победа.

- Команда только притирается друг к другу. Обидно, конечно. Иногда сам как экс-связующий не понимаю своих двух подопечных, но для этого мы и работаем. Через месяц-два мы должны понимать друг друга с полуслова, с одного взгляда, — сказал главный тренер Кемеровской области Алексей Бабешин.

- Второй день игр, нагрузки большие. Потому и не удалось дожать соперника на тай-брейке. Где-то усталость, где-то своих ошибок было много, - отметил либеро Кемеровской области Алексей Обмочаев.

- Ощущения после первой победы отличные — всегда приятно, когда команда выигрывает. Понятно, что у всех коллективов есть свои, индивидуальные проблемы. Никто не находятся в оптимальной форме. Именно сегодня нам повезло больше — в пятой партии нам удалось вернуться и выиграть за счет успешных командных взаимодействий, — так оценил игру доигровщик Ленинградской области Денис Бирюков.

А вот в Казани в принципиальном матче встречались Санкт-Петербург и Москва. Отдав сопернику лишь один сет, Москва выиграла три остальных сета.

С третьей партии москвичи доминировали во всех компонентах игры. Лидером Москвы был Шкулявичус, который набрал 9 очков. У Санкт-Петербурга ничего не получалось в атаке (30%), в том числе «благодаря» Максиму Белогорцеву, который трижды закрыл соперников блоком и немало мячей смягчил.

- На нас давило не столько поражение от Татарстана, случившееся на старте турнира, сколько собственная невнятная игра. Сегодня мы действовали чище во всех элементах. Не всё идеально, но мы постепенно улучшаем свою игру. Очень приличную встречу провёл Илья Власов. Молодец! — отметил главный тренер сборной Москвы Константин Брянский.

- Хорошая была игра, насыщенная. Обе команды хорошо играли в защите, в подстраховке, с большим количество отыгрышей. Было интересно. К сожалению, в концовке нам немного не повезло. Ничего страшного – у нас впереди ещё много игр. Будем стараться занять максимально высокие позиции, чтобы сыграть в финале, — поделился впечатлениями от матча доигровщик сборной Санкт-Петербурга Фёдор Воронков.

СИНХРОНИСТКИ, ТХЭКВОНДО, ВЕЛОСПОРТ: СПАРТАКИАДА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

На выходных, 13-14 августа, в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, разыгрывались медали по тхэквондо. С тех пор как мужские и женские соревнования были включены в программу Игр в Сиднее-2000, российские тхэквондисты по праву считаются одними из сильнейших в мире.

В программу Спартакиады включены четыре весовые категории у мужчин и у женщин. В личном зачете турнир пройдет по олимпийской системе с утешительными поединками. Командный зачет среди субъектов РФ проводится по очкам, набранным спортсменами за лучший результат в каждой спортивной дисциплине.

В соревнованиях примут участие около 128 спортсменов, представляющих более 30 регионов страны, в том числе победители и призеры Игр в Токио-2020.

Велоспорт: старт дает Москва!

В субботу в столице прошла индивидуальная гонка на шоссейных велосипедах. В понедельник ждём уже групповую гонку.

Учебно-тренировочный центр «Озеро круглое» в Подмосковье принял сильнейших синхронисток из восьми команд, представляющих семь субъектов Российской Федерации. В течение двух соревновательных дней, 13-14 августа, разыгрывались комплекты наград в двух олимпийских дисциплинах синхронного плавания: дуэт и группа.