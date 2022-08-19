Олег Матыцин: Верю, что результаты на Спартакиаде будут не ниже мировых!

- Олег Васильевич, организатором всех мероприятий, проходящих под эгидой Спартакиады, выступает Министерство спорта России. Это масштабный проект. Можно ли сказать, что это абсолютно новый опыт для Минспорта?

- Решение о проведении Спартакиады было принято еще в 2013 году, но в таком формате она действительно организована впервые. Соревнования проводятся по программе Олимпийских игр и в олимпийском формате: в подготовке и проведении задействовано 12 регионов – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Тульская область, Новгородская область, Челябинская область, Новосибирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Камчатский край. Выражаем признательность руководству и представителям субъектов, что за такое короткое время смогли обеспечить подготовку соревнований и оказали всестороннюю поддержку в организации такого масштабного мероприятия.

Состязания проходят на 48 спортивных объектах, многие из которых принимали международные спортивные соревнования высочайшего уровня. Участниками Спартакиады стали сильнейшие российские спортсмены, прошедшие отбор по своим видам спорта – всего более 9000 человек. Для сравнения: в Олимпийских играх в Токио принимали участие порядка 12 тысяч спортсменов.

Минспорт России имеет богатый опыт проведения подобных соревнований. Но безусловно, высокий статус участников требует особого подхода в подготовке и проведении данных соревнований. Для нас важно было обеспечить высокий организационный и спортивный уровень Спартакиады, чтобы замотивировать спортсменов, сохранить соревновательный настрой и форму, а также в целом посмотреть спортивный резерв российских регионов в новом олимпийском цикле. Поэтому мы предусмотрели мотивационную часть для спортсменов и тренеров, присвоение разрядов и званий по результатам соревнований.

- На опыт каких прежних соревнований Вы опирались при подготовке к Спартакиаде?

- Мы регулярно проводим комплексные соревнования для различных возрастов – Спартакиады среди школьников и молодежи, студенческие Универсиады, физкультурно-массовые соревнования с большим количеством участников по всей стране. Опыт их организации помог в подготовке Всероссийской Спартакиады сильнейших, ведь соревнования одновременно по разным видам спорта проводятся сразу в нескольких городах. Более того, у нас есть опыт и в организации масштабных международных турниров – чемпионат мира по футболу FIFA 2018 проходил в 11 городах, для подготовки чемпионата мира по волейболу были задействованы 10 городов. В нашей стране есть все необходимые ресурсы – инфраструктурные, кадровые, операционные.

- К Спартакиаде привлекаются заслуженные и авторитетные люди спорта. Узнаваемые лица – в очень большом количестве. Можно сказать, что на пиар-стороне вопроса, пропаганде не экономили?

- Можно без преуменьшения сказать о том, что Спартакиада – это главное спортивное событие года как для спортсменов, зрителей, так и для всего российского спортивного сообщества.

В связи с текущими ограничениями со стороны международного спортивного сообщества наши сборные не принимают участие в мировых турнирах и чемпионатах, поэтому все наши звезды спорта сейчас в России. Это отличный шанс развивать конкуренцию, что является отличной мотивацией для молодых спортсменов. А зрители вживую видят своих кумиров, за которыми раньше они следили в основном на экранах ТВ и мобильных устройств.

Поэтому можно сказать, что в продвижение Спартакиады естественным образом вовлечены все: и действующие спортсмены, и руководители общероссийских федераций, в интервью все они отмечают важность предстоящих стартов и серьезное отношение при подготовке. Главным судьей назначена трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева – она профессионал высокого уровня в вопросах организации спортивных соревнований, а также в их пропаганде.

Конечно, важная роль в продвижении и освещении Спартакиады отводится СМИ – ваша аудитория исчисляется миллионами, и наша совместная задача рассказать максимально широкой аудитории о том, как, где и когда они могут увидеть звезд российского спорта на площадках спортивных объектов.

- Смогут ли болельщики воочию, а не по ТВ, увидеть своих любимцев и поболеть за них?

- Да, у зрителей есть возможность посетить соревнования. Каждый субъект самостоятельно формирует билетную программу, вся информация о том, где их приобрести, как попасть на соревнования, размещается на официальном сайте Спартакиады и в социальных сетях. На многих спортивных объектах вход для зрителей будет свободным. А кто не сможет по каким-то причинам поддерживать спортсменов на трибунах, могут смотреть прямые трансляции на телеканалах холдинга «Матч ТВ» – они покажут соревнования по 22 видам спорта. Освещение Спартакиады команда телеканала организует в олимпийском формате: несколько видов спорта показывают одновременно, переходя от одной дисциплины к другой, на всех площадках работают специальные корреспонденты, которые в оперативном режиме сообщают новости с полей и общаются со спортсменами, победителями и призерами, в прямом эфире.

- Мы громко говорим об олимпийском размахе. Нет ли здесь лукавства? Я помню, как в Москве 1984 года ходил на турнир «Дружба». Он был назван чуть ли не альтернативой Олимпиаде. Но при всей блестящей организации никакой альтернативой не стал. Сейчас иная история? Допустимы ли такие параллели и сравнения?

- «Дружба-84» — это серия международных соревнований между странами, бойкотировавшими Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Спартакиада сильнейших – это комплексные соревнования для спортсменов Российской Федерации, планируемые к проведению как регулярные. Это ни в коем случае не замена международным стартам для сборных команд России. В текущих обстоятельствах это дополнительная возможность сохранить соревновательную практику и ритмичность календаря, но в перспективе такие Спартакиады и по летним, и по зимним видам спорта будут регулярными в год, следующий за Олимпийскими играми. Они запускают новый олимпийский цикл и являются ориентиром для отбора кандидатов в сборные команды России.

Вне зависимости от статуса соревнований мы всегда задаем высокую планку для их организации, чтобы такие события были истинным праздником для участников, зрителей и для всех неравнодушных к физической культуре и спорту граждан.

- Спартакиада народов СССР – была такая традиционная форма массового спорта. С небывалым охватом участников. Те традиции каким-то образом нашли отражение в сегодняшней концепции? Или в данном случае массовый спорт и профессиональный сравнивать будет некорректно?

- Да, мы стремимся к тому, чтобы современная Спартакиада по масштабу, спортивному уровню и интересу со стороны общественности не уступала Спартакиаде народов СССР. Ведь спорт высших достижений и массовый спорт – две части одного целого, они неразрывно связаны друг с другом. Такие Спартакиады в советское время открывали новых спортивных звезд, для подготовки к соревнованиям в городах и республиках строились спортивные объекты, создавались команды, была серьезнейшая конкуренция. Во время Спартакиады нашими атлетами устанавливались мировые рекорды.

В 2022 году соревнования Спартакиады проводятся в масштабах всей страны от Калининградской области до Камчатского края. 13 тысяч участников в 39 олимпийских видах спорта, 3000 волонтеров, 1500 спортивных судей. Зрительская аудитория составит порядка 80 миллионов человек.

Не сомневаюсь, что на Всероссийской Спартакиаде будут показаны яркие спортивные результаты не ниже мировых – мы уже убедились, что наши спортсмены остаются мировыми лидерами во многих видах спорта, доказывая это рекордными результатами на внутрироссийских турнирах.