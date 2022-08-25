Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир

Турнир будет проведен спортивно-патриотическим клубом «ЯРОПОЛК» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он пройдет единовременно в формате телемоста: Красногорск – 12:00, Курган – 14:00, Архангельск – 12:00, Улан-Удэ – 17.00, Ульяновск – 13:00. Общее число участников турнира в пяти регионах - 600 человек.

Для вовлечения большего числа зрителей и привлечения внимания всех возрастных групп к массовым спортивным мероприятиям турнир пройдет на центральных площадках регионов с большой проходимостью.

К участию в турнире приглашаются девушки с 17 лет и старше, юноши с 16 лет и старше, имеющие соответствующую физическую подготовку.

На главной площадке турнира в городе Красногорске примут участие Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации; Денис Гусев, профессиональный российский культурист, мастер спорта России по бодибилдингу; Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта России по плаванию, многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы и России по плаванию и подводному плаванию, Светлана Колесниченко, заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию, трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, Юрий Голубев, абсолютный чемпион по бодибилдингу IFBB, участник чемпионата мира 1993 года, тренер, вице-президент премии «Спорт всем миром»; Ирина Гладкая, 11-кратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по армрестлингу; Николай Наумов, КВНщик, актер телеканала ТНТ; Максим Щербаков (Макс Топор), боксер, тренер, блогер, звезда кулачных боев поп-ММА; Илья Шадриков, организатор турнира, мастер спорта по рукопашному бою, ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «АЛЬФА», депутат совета депутатов городского округа Красногорск и многие другие.

– Я очень рад принять участие в этом мероприятии. Это здорово – в режиме реального времени соревноваться в 5 регионах, в 4 часовых поясах! Мы сможем наблюдать друг за другом несмотря на то, что, между нами, тысячи километров нашей необъятной Родины! Функциональное многоборье или, как принято сейчас, кроссфит – это возможность для каждого попробовать свои силы, даже если ты недавно вступил в ряды людей, ведущих здоровый образ жизни, тем более в турнире заявлены такие призы! Призываю всех принять участие! – говорит чемпион России по функциональному многоборью Николай Воловиков.

Партнерами мероприятия выступят российская обувная компания ZENDEN; компания профессионального спортивного оборудования Aerofit Professional; российский бренд – конструктор «BY»; бренд инструментов «Ермак».

Информационным партнером является первое спортивное СМИ России – «Советский спорт».

Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Официальный сайт проекта: https://vkrossfite.ru/

Информация об упражнениях предстоящего турнира, об очередности и правильности их выполнения можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/Hchljtu_24s

Контакты для акредитации: Пахарева Софья Вячеславовна, тел. +7 (968) 803 02 32, Артем Семка, тел. +7 (925) 862 89 65; info@yaropolk-kr.ru