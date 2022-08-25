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Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир

Спорт объединяет людей, делая их сильнее и выносливее, он служит универсальным языком человеческого общения, мощным средством укрепления мира, толерантности и взаимопонимания. 3 сентября 2022 года в пяти регионах состоится Межрегиональный турнир по силовому многоборью (кроссфит), которое включает в себя спортивные, физкультурно-оздоровительные, развлекательные и образовательные составляющие.
Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир
25 августа 2022 08:30
автор: Ярослав Николаев

Турнир будет проведен спортивно-патриотическим клубом «ЯРОПОЛК» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он пройдет единовременно в формате телемоста: Красногорск – 12:00, Курган – 14:00, Архангельск – 12:00, Улан-Удэ – 17.00, Ульяновск – 13:00. Общее число участников турнира в пяти регионах - 600 человек.

Для вовлечения большего числа зрителей и привлечения внимания всех возрастных групп к массовым спортивным мероприятиям турнир пройдет на центральных площадках регионов с большой проходимостью.

К участию в турнире приглашаются девушки с 17 лет и старше, юноши с 16 лет и старше, имеющие соответствующую физическую подготовку.

На главной площадке турнира в городе Красногорске примут участие Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации; Денис Гусев, профессиональный российский культурист, мастер спорта России по бодибилдингу; Андрей Арбузов, заслуженный мастер спорта России по плаванию, многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы и России по плаванию и подводному плаванию, Светлана Колесниченко, заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию, трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, Юрий Голубев, абсолютный чемпион по бодибилдингу IFBB, участник чемпионата мира 1993 года, тренер, вице-президент премии «Спорт всем миром»; Ирина Гладкая, 11-кратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по армрестлингу; Николай Наумов, КВНщик, актер телеканала ТНТ; Максим Щербаков (Макс Топор), боксер, тренер, блогер, звезда кулачных боев поп-ММА; Илья Шадриков, организатор турнира, мастер спорта по рукопашному бою, ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «АЛЬФА», депутат совета депутатов городского округа Красногорск и многие другие.

Я очень рад принять участие в этом мероприятии. Это здорово в режиме реального времени соревноваться в 5 регионах, в 4 часовых поясах! Мы сможем наблюдать друг за другом несмотря на то, что, между нами, тысячи километров нашей необъятной Родины! Функциональное многоборье или, как принято сейчас, кроссфит это возможность для каждого попробовать свои силы, даже если ты недавно вступил в ряды людей, ведущих здоровый образ жизни, тем более в турнире заявлены такие призы! Призываю всех принять участие! – говорит чемпион России по функциональному многоборью Николай Воловиков.

Партнерами мероприятия выступят российская обувная компания ZENDEN; компания профессионального спортивного оборудования Aerofit Professional; российский бренд конструктор «BY»; бренд инструментов «Ермак».

Информационным партнером является первое спортивное СМИ России – «Советский спорт».

Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Официальный сайт проекта: https://vkrossfite.ru/

Информация об упражнениях предстоящего турнира, об очередности и правильности их выполнения можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/Hchljtu_24s

Контакты для акредитации: Пахарева Софья Вячеславовна, тел. +7 (968) 803 02 32, Артем Семка, тел. +7 (925) 862 89 65; info@yaropolk-kr.ru

источник: «Советский спорт»
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Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир
Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир
Спорт объединяет людей, делая их сильнее и выносливее, он служит универсальным языком человеческого общения, мощным средством укрепления мира, толерантности и взаимопонимания. 3 сентября 2022 года в пяти регионах состоится Межрегиональный турнир по силовому многоборью (кроссфит), которое включает в себя спортивные, физкультурно-оздоровительные, развлекательные и образовательные составляющие.
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